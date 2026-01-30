El Celta visitará al Paok el 19 de febrero y jugará la vuelta el 26 en Balaídos

Madrid, 30 ene (EFE).- El Celta se enfrentará al Paok de Salónica griego en los dieciseisavos de final de la Liga Europa el 19 de febrero en el estadio Toumba, a las 18.45 horas (CET), y jugará la vuelta el 26 en Balaídos a las 21.00.
Ambos equipos ya se enfrentaron durante la fase de grupos, concretamente en el segundo partido que se disputó en Balaídos y que se saldó con victoria para los de Claudio Giráldez (3-1).
El otro representante español, el Betis, logró su pase directo a los octavos de final tras posicionarse cuarto en la clasificación.
EFE
igg/ism
