El CAC-40 sube un 0,68 % pero termina el mes con una caída del 0,28 %

París, 30 ene (EFECOM).- La Bolsa de París vivió este viernes una segunda jornada consecutiva de subidas con un índice general que terminó ganando un 0,68 %, pero aun así la gran incertidumbre política de las últimas semanas ha pesado en el ambiente y el mes de enero se cierra con un descenso del 0,28 %.

El CAC-40 empezó con un ligero ascenso que se fue acelerando por la mañana, lo que le llevó rápidamente a pasar por encima del umbral de los 8.100 punto y acercarse a los 8.150 puntos.

Por la tarde se llegó a un máximo de 8.143,32 puntos a una hora del cierre, cuando el indicador finalizó en 8.126,53 puntos.

Eso significa que en una semana el índice ha perdido un 0,06 % y en los últimos tres meses la caída acumulada ha sido del 0,23 %.

La jornada tuvo un nivel de actividad elevado, ya que se negociaron activos por valor de 4.209 millones de euros.

En el frente de los valores del selectivo, hubo ocho empresas que cotizaron a la baja, pero en todos los casos limitadas.

El mayor descenso fue el del fabricante de material eléctrico Legrand (0,66 %) y a continuación los del grupo de distribución Carrefour (0,50 %), el operador de mercados Euronext (0,42 %), el grupo de lácteos y agua Danone (0,39 %) y el grupo aeronáutico Airbus (0,31 %).

En el otro extremo, la mayor progresión la marcó el laboratorio de análisis Eurofins (2,93 %), seguido del banco Société Générale (2,79 %), la farmacéutica Sanofi (2,75 %), la compañía de servicios a las empresas Capgemini (2,62 %) y el fabricante automovilístico Stellantis (2,16 %). EFECOM

