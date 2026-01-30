Espana agencias

El Burgos BH correrá por octava vez La Vuelta a España

Burgos, 30 ene (EFE).- El Burgos BH participará por octava vez en su historia en La Vuelta a España tras recibir una de las invitaciones de la organización para la edición de 2026, un reconocimiento al trabajo de la pasada temporada, en la que acabó en la 27ª posición del ranking UCI por equipos y cumpliendo los requisitos para ser uno de los ProTeams invitados.

La 81ª edición de La Vuelta comenzará el 22 de agosto en el Principado de Mónaco con una contrarreloj individual y concluirá el 13 de septiembre en Granada, tras 21 etapas que recorrerán el país; de esta manera, el conjunto dirigido por Julio Andrés Izquierdo asegura su participación en la prueba más importante del calendario nacional.

En la última edición de la ronda española, el Burgos BH mostró carácter y combatividad, con corredores como Sergio Chumil, Mario Aparicio, Hugo de la Calle y José Luis Faura, protagonistas en fugas, llegadas al esprint y etapas de alta montaña.

"Estamos muy orgullosos de poder competir por octava vez en una de las carreras más importantes del mundo. Intentaremos ser protagonistas con valentía y humildad y llevar el nombre de Burgos por todo el país, haciendo que nuestros patrocinadores se sientan representados", señaló este viernes en nota de prensa Izquierdo.

En la misma línea, el director deportivo, Damien Garcia, destacó la exigencia del recorrido, "con el añadido del calor", y apuntó que tendrán que preparar la carrera "a conciencia y adaptar la planificación de la temporada a este gran objetivo".

"La invitación nos motiva enormemente para las próximas carreras”, aseguró. EFE

