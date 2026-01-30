El Brujas, Vanaken y la velocidad advierten al Atlético

Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 30 ene (EFE).- Aún capitaneado por Hans Vanaken, la experiencia, la jerarquía y la clase que lidera un equipo tremendamente joven, el Brujas se interpone de nuevo esta temporada en el camino en la Liga de Campeones del Atlético de Madrid, advertido por la velocidad, el atrevimiento y los últimos tres resultados contra su rival belga, sin ninguna victoria del club rojiblanco.

No lo doblegó en su último duelo en el Metropolitano en 2022, con un 0-0 del que quedan el portero Simon Mignolet, el medio centro Raphael Onyedika y el citado Vanaken; ni tampoco en el anterior en el estadio Jan Breydel, con capacidad para unos 29.000 espectadores y un triunfo por 2-0 de los locales; ni antes en Madrid en 2018. Otro 0-0.

“El Brujas es un equipo que conocemos bien; muy joven, con mucho talento, que juega bien, pero también dejan jugar, que es bueno para el espectáculo. Es un equipo complicado. Máxima concentración, máximo respeto y también sabemos lo que esta competición es para todo el mundo y también para nosotros”, valoró Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, a Movistar, tras el sorteo.

Había dos opciones: el Brujas o el Galasataray, por su posición en la fase liga. “Todo está muy igualado. Sí vemos algo positivo, complicados los dos, que es el viaje, que va a ser un poquito menos duro que el de Estambul”, abundó Alemany, en plena vorágine por los fichajes del mercado invernal, con Diego Simeone a la espera de dos refuerzos estos días.

“El Brujas es difícil. Sabemos las características de los chicos que juegan en el Brujas. En su casa son fuertes, tienen una mentalidad importante, sobre todo cuando juegan de local, con su ambiente, velocidad, mucha gente joven y será un partido duro, difícil, y esperemos poder llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño”, analizó, por su parte, el técnico argentino.

Simeone se refiere a una cantidad inusitada de jóvenes. De los 26 jugadores empleados en la Liga de Campeones entre sus dos entrenadores hasta ahora en esta campaña (el croata Ivan Leko sustituyó a Nicky Hayen a principios de diciembre), 19 de ellos están por debajo de los 25 años.

Ya lo sufrió el Barcelona, con dos goles del potente y rapidísimo Carlos Forbs y un rival trepidante, tal y como le gusta a su técnico, que ya va tercero en la competición belga, a sólo dos puntos del Union Saint Gilloise (el Atlético lo ganó 3-1 en su duelo de este curso en la primera fase de la Liga de Campeones), tras vencer ocho de sus últimos diez partidos entre todas las competiciones.

El extremo Christos Tzolis, fichado al Fortuna Düsseldorf a sus 24 años, y el delantero Romeo Vermant, con 22, son sus máximos goleadores de esta campaña, con once dianas cada uno por las nueve de Nicolo Tresoldi, con 21 años, y Vanaken, el capitán de 32 años que sigue vigente. Es fundamental para su equipo.

El Brujas ha entrado decimonoveno en dieciseisavos de final. En un calendario más que duro, el conjunto belga ha sumado 10 de los 24 puntos en juego. Perdió con quien podía perder (4-0 con el Bayern Múnich, 0-3 con el Arsenal, 2-1 con el Atalanta y 3-0 con el Sporting de Lisboa), sumó un punto en un choque trepidante contra el Barcelona (3-3) y ganó a los que debía ganar en las dos últimas citas, 1-4 al Kairat Almaty y 3-0 al Marsella, para seguir adelante.

En su estadio, donde empezará la eliminatoria los próximos 17 o 18 de febrero, pendiente de la designación de la fecha exacta (la vuelta será una semana más tarde en el Metropolitano), el Brujas ha jugado 18 partidos como local en este ejercicio, con un balance de tres derrotas, dos empates y 13 victorias, la última por 3-0 frente al Marsella.

El Atlético es el favorito, tenga o no los fichajes que pretende en febrero, cuando se disputará la eliminatoria. En octavos, expectantes, aguardan el Liverpool o el Tottenham. Eso será ya otra historia. Antes, el Brujas. Después, lo máximo.

“El equipo está bien, estamos concienciados de que viene un tramo importante en la competición y tenemos muchas cosas que hacer en las tres competiciones que estamos vivos: en cuartos de Copa (contra el Betis), en la 'Champions' con la intención de llegar muy lejos y en LaLiga para acercarnos ahí arriba”, proclamó Alemany. EFE