Espana agencias

El Brujas, Vanaken y la velocidad advierten al Atlético

Guardar

Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 30 ene (EFE).- Aún capitaneado por Hans Vanaken, la experiencia, la jerarquía y la clase que lidera un equipo tremendamente joven, el Brujas se interpone de nuevo esta temporada en el camino en la Liga de Campeones del Atlético de Madrid, advertido por la velocidad, el atrevimiento y los últimos tres resultados contra su rival belga, sin ninguna victoria del club rojiblanco.

No lo doblegó en su último duelo en el Metropolitano en 2022, con un 0-0 del que quedan el portero Simon Mignolet, el medio centro Raphael Onyedika y el citado Vanaken; ni tampoco en el anterior en el estadio Jan Breydel, con capacidad para unos 29.000 espectadores y un triunfo por 2-0 de los locales; ni antes en Madrid en 2018. Otro 0-0.

“El Brujas es un equipo que conocemos bien; muy joven, con mucho talento, que juega bien, pero también dejan jugar, que es bueno para el espectáculo. Es un equipo complicado. Máxima concentración, máximo respeto y también sabemos lo que esta competición es para todo el mundo y también para nosotros”, valoró Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, a Movistar, tras el sorteo.

Había dos opciones: el Brujas o el Galasataray, por su posición en la fase liga. “Todo está muy igualado. Sí vemos algo positivo, complicados los dos, que es el viaje, que va a ser un poquito menos duro que el de Estambul”, abundó Alemany, en plena vorágine por los fichajes del mercado invernal, con Diego Simeone a la espera de dos refuerzos estos días.

“El Brujas es difícil. Sabemos las características de los chicos que juegan en el Brujas. En su casa son fuertes, tienen una mentalidad importante, sobre todo cuando juegan de local, con su ambiente, velocidad, mucha gente joven y será un partido duro, difícil, y esperemos poder llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño”, analizó, por su parte, el técnico argentino.

Simeone se refiere a una cantidad inusitada de jóvenes. De los 26 jugadores empleados en la Liga de Campeones entre sus dos entrenadores hasta ahora en esta campaña (el croata Ivan Leko sustituyó a Nicky Hayen a principios de diciembre), 19 de ellos están por debajo de los 25 años.

Ya lo sufrió el Barcelona, con dos goles del potente y rapidísimo Carlos Forbs y un rival trepidante, tal y como le gusta a su técnico, que ya va tercero en la competición belga, a sólo dos puntos del Union Saint Gilloise (el Atlético lo ganó 3-1 en su duelo de este curso en la primera fase de la Liga de Campeones), tras vencer ocho de sus últimos diez partidos entre todas las competiciones.

El extremo Christos Tzolis, fichado al Fortuna Düsseldorf a sus 24 años, y el delantero Romeo Vermant, con 22, son sus máximos goleadores de esta campaña, con once dianas cada uno por las nueve de Nicolo Tresoldi, con 21 años, y Vanaken, el capitán de 32 años que sigue vigente. Es fundamental para su equipo.

El Brujas ha entrado decimonoveno en dieciseisavos de final. En un calendario más que duro, el conjunto belga ha sumado 10 de los 24 puntos en juego. Perdió con quien podía perder (4-0 con el Bayern Múnich, 0-3 con el Arsenal, 2-1 con el Atalanta y 3-0 con el Sporting de Lisboa), sumó un punto en un choque trepidante contra el Barcelona (3-3) y ganó a los que debía ganar en las dos últimas citas, 1-4 al Kairat Almaty y 3-0 al Marsella, para seguir adelante.

En su estadio, donde empezará la eliminatoria los próximos 17 o 18 de febrero, pendiente de la designación de la fecha exacta (la vuelta será una semana más tarde en el Metropolitano), el Brujas ha jugado 18 partidos como local en este ejercicio, con un balance de tres derrotas, dos empates y 13 victorias, la última por 3-0 frente al Marsella.

El Atlético es el favorito, tenga o no los fichajes que pretende en febrero, cuando se disputará la eliminatoria. En octavos, expectantes, aguardan el Liverpool o el Tottenham. Eso será ya otra historia. Antes, el Brujas. Después, lo máximo.

“El equipo está bien, estamos concienciados de que viene un tramo importante en la competición y tenemos muchas cosas que hacer en las tres competiciones que estamos vivos: en cuartos de Copa (contra el Betis), en la 'Champions' con la intención de llegar muy lejos y en LaLiga para acercarnos ahí arriba”, proclamó Alemany. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Exxon gana 28.844 millones de dólares en 2025, un 14,3 % menos que el año anterior

Infobae

Renfe dejará de compensar desde mañana los retrasos por limitaciones de velocidad de Adif

Infobae

Director ejecutivo de Exxon pide reformas en Venezuela para considerar inversión petrolera

Infobae

Ivan Leko (Brujas): "La presión es para el Atlético"

Infobae

Fermín amplía su contrato con el Barça hasta 2031

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Indemnización de 15.000 euros a

Indemnización de 15.000 euros a un hombre al que no informaron de los riesgos de una anestesia general que le provocó una parada cardiorrespiratoria

Increpan a Pedro Sánchez al grito de “hijo de puta” en un mitin en Aragón y los asistentes le respaldan: “No estás solo”

Feijóo pide “no dividir fuerzas” para reducir la dependencia con Vox en Aragón: “Cualquier voto que no sea para Azcón, Sánchez lo va a celebrar”

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera y el himno de España

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Resultados ganadores del Sorteo 2 de Super ONCE este domingo 01 de febrero del 2026

Super ONCE: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1 HOY domingo 01 de febrero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España este lunes 02 de febrero

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic