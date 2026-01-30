Espana agencias

El Brent cierra la semana sin apenas cambios, aunque se mantiene por encima de 70 dólares

Londres, 30 ene (EFECOM).- El barril de petróleo Brent para entrega en marzo cerró este viernes sin apenas cambios, con solo una leve bajada del 0,03 %, que le permitió terminar la semana por encima de los 70 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,02 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto al cierre anterior, cuando terminó en 70,71 dólares.

El Brent finaliza la semana con ganancias del 8,64 % -o 5,62 dólares- ante la intensificación de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán, lo que incrementa el riesgo de interrupciones en los envíos de petróleo desde la región del golfo Pérsico, vital para el suministro mundial.

La directora de pronósticos de petróleo y gas de Oxford Economics, Bridget Payne, indicó en un comunicado remitido a EFE que el riesgo de ataques estadounidenses contra Irán ha aumentado el temor entre los inversores, lo que ha disparado los precios del crudo.

"Irán es el cuarto mayor productor de la OPEP y, crucialmente, tiene influencia sobre el Estrecho de Ormuz, un punto clave para los flujos de petróleo de Oriente Medio. La reciente escalada, incluido el despliegue de activos navales estadounidenses en la región, ha aumentado la percepción de riesgos a la baja para el suministro", indicó Payne.

En este sentido, citó la disrupción iraní como un "riesgo clave" para las perspectivas sobre el Brent, que han mejorado hasta los 66 dólares por barril en el primer trimestre del año por por las tensiones geopolíticas en Teherán, las interrupciones temporales por las tormentas invernales en EE.UU. o la depreciación del dólar estadounidense.

Al margen de los picos de volatilidad, muchos analistas como Payne creen que el precio del crudo podría caer hasta consolidarse entre 55 y 60 dólares este año, ante un exceso de oferta estructural en el mercado frente a una demanda ralentizada. EFECOM

