El Benfica, rival del Real Madrid en los dieciseisavos de final

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El Benfica portugués será el rival del Real Madrid en la eliminatoria de dieciseisavos de final (play-offs) de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).
El encuentro de ida se disputará en estadio La Luz de Lisboa el 17/18 de este mes y la vuelta tendrá lugar en el Santiago Bernabéu el 24/25. EFE
