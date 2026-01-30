El Benfica afirma que "nada es imposible" y busca repetir el triunfo ante el Real Madrid

Lisboa, 30 ene (EFE).- El Benfica, que volverá a medirse al Real Madrid en los dieciseisavos ('playoff') de la Liga de Campeones tras derrotarlo 4-2 en el Estádio da Luz, afirmó este viernes que "nada es imposible" y que buscará repetir el triunfo.

"El miércoles vimos que en el Benfica nada es imposible. Ya hemos vivido noches mágicas, ya lo hemos hecho una vez y lo intentaremos de nuevo para llegar a octavos", dijo el director general de Fútbol del club portugués, Mário Branco, tras el sorteo celebrado en Nyon (Suiza).

El responsable subrayó que, con ese fin, el Benfica cuenta con un técnico como José Mourinho, "que entiende la 'Champions' como pocos".

Agregó que "el Real es el Real, no hay momentos buenos o malos para jugar contra ellos, siempre es un honor".

"Nos prepararemos de la mejor manera posible -destacó Branco- y esperamos estar en octavos".

El Real Madrid y el Benfica se volverán a enfrentar en Lisboa el 17 o 18 de febrero en el partido de ida, y luego en el Santiago Bernabéu en la vuelta, el 24 o 25 del mismo mes. EFE