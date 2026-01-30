Espana agencias

El Ayuntamiento de Huelva aprueba por unanimidad el hermanamiento con Adamuz (Córdoba)

Guardar

Huelva, 30 ene (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado con el voto unánime de todos los grupos políticos la propuesta de hermanamiento de la ciudad con el municipio de Adamuz (Córdoba), como acto de gratitud por la solidaridad mostrada por la población cordobesa con los afectados en el accidente ferroviario y sus familias.

Ha contado el apoyo de todas las formaciones, quienes han manifestado en sus intervenciones la justicia de la medida, al tiempo que han agradecido a Adamuz su comportamiento tras el accidente.

Tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de Huelva, se dará traslado a su homólogo cordobés para que a su vez lo ratifique en cumplimiento del principio de reciprocidad institucional.

Posteriormente se celebrará a cabo el acto de hermanamiento entre los dos municipios.

“Hoy traemos a este pleno una propuesta que nace del agradecimiento, de la memoria y de los valores que mejor definen a nuestra ciudad: la solidaridad, la humanidad y el compromiso con quienes sufren. Huelva no olvida", ha apuntado la alcaldesa, Pilar Miranda, durante el pleno.

Y no olvida, ha añadido, "porque hay gestos que marcan para siempre la historia de un pueblo. Nunca olvidaremos que la fría noche del 18 de enero nuestra gente no estuvo sola. Tuvieron a su lado al pueblo de Adamuz, a sus vecinos, a quienes desde entonces consideramos hermanos".

"En uno de los momentos más duros vividos por nuestra ciudad a raíz de un trágico accidente ferroviario, cuando el dolor, la incertidumbre y la urgencia se abrieron paso de forma inesperada, el municipio de Adamuz supo estar a la altura de las circunstancias con una entrega ejemplar. Su respuesta fue inmediata, generosa y profundamente humana", ha destacado.

Tras agradecer al Ayuntamiento cordobés que haya aceptado este reconocimiento "sincero" de la ciudad de Huelva, ha remarcado que el apoyo recibido "fue la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la empatía y la cooperación siguen siendo pilares esenciales de nuestra sociedad".

Por todo ello, ha señalado, el hermanamiento "no es un gesto simbólico más. Es un acto de justicia, de reconocimiento y de gratitud. Es la voluntad de sellar de manera permanente una relación que ya nació desde el corazón, forjada en la adversidad y sostenida por valores compartidos. Hermanarnos con Adamuz significa decir, alto y claro, que Huelva agradece, recuerda y honra". EFE

lra/vg/aam

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Naver: "Wallapop será el centro de nuestro proyecto europeo, que empieza desde Barcelona"

Infobae

Panamá abrirá una nueva concesión para adjudicar la gestión de los puertos del Canal

Infobae

InmoCaixa adquiere el edificio Estel en Barcelona por unos 385 millones

Infobae

Moreno destaca el "comportamiento ejemplar" de los asistentes al funeral por las víctimas

Infobae

Una masa polar deja más lluvia y viento mientras en Andalucía siguen los desalojos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”