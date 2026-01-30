El Ayuntamiento de Huelva aprueba por unanimidad el hermanamiento con Adamuz (Córdoba)

Huelva, 30 ene (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado con el voto unánime de todos los grupos políticos la propuesta de hermanamiento de la ciudad con el municipio de Adamuz (Córdoba), como acto de gratitud por la solidaridad mostrada por la población cordobesa con los afectados en el accidente ferroviario y sus familias.

Ha contado el apoyo de todas las formaciones, quienes han manifestado en sus intervenciones la justicia de la medida, al tiempo que han agradecido a Adamuz su comportamiento tras el accidente.

Tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de Huelva, se dará traslado a su homólogo cordobés para que a su vez lo ratifique en cumplimiento del principio de reciprocidad institucional.

Posteriormente se celebrará a cabo el acto de hermanamiento entre los dos municipios.

“Hoy traemos a este pleno una propuesta que nace del agradecimiento, de la memoria y de los valores que mejor definen a nuestra ciudad: la solidaridad, la humanidad y el compromiso con quienes sufren. Huelva no olvida", ha apuntado la alcaldesa, Pilar Miranda, durante el pleno.

Y no olvida, ha añadido, "porque hay gestos que marcan para siempre la historia de un pueblo. Nunca olvidaremos que la fría noche del 18 de enero nuestra gente no estuvo sola. Tuvieron a su lado al pueblo de Adamuz, a sus vecinos, a quienes desde entonces consideramos hermanos".

"En uno de los momentos más duros vividos por nuestra ciudad a raíz de un trágico accidente ferroviario, cuando el dolor, la incertidumbre y la urgencia se abrieron paso de forma inesperada, el municipio de Adamuz supo estar a la altura de las circunstancias con una entrega ejemplar. Su respuesta fue inmediata, generosa y profundamente humana", ha destacado.

Tras agradecer al Ayuntamiento cordobés que haya aceptado este reconocimiento "sincero" de la ciudad de Huelva, ha remarcado que el apoyo recibido "fue la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la empatía y la cooperación siguen siendo pilares esenciales de nuestra sociedad".

Por todo ello, ha señalado, el hermanamiento "no es un gesto simbólico más. Es un acto de justicia, de reconocimiento y de gratitud. Es la voluntad de sellar de manera permanente una relación que ya nació desde el corazón, forjada en la adversidad y sostenida por valores compartidos. Hermanarnos con Adamuz significa decir, alto y claro, que Huelva agradece, recuerda y honra". EFE

