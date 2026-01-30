El Albacete espera prolongar su racha positiva y el Zaragoza salir del pozo

Albacete/Zaragoza, 30 ene (EFE).- El Albacete pretende prolongar este sábado en el Carlos Belmonte (16:15) su racha positiva este sábado ante el Zaragoza, que tratará de volver a la senda de la victoria para salir del pozo de la zona de descenso.

Tras haber encadenado tres jornadas de liga sin perder, la escuadra manchega se ha separado más de la zona de descenso, que tiene ahora a seis puntos de distancia. En esas tres citas ligueras no ha recibido goles en contra y, además, ha vencido en sus dos últimos encuentros, por 1-0, ante rivales de enjundia como Cádiz y Valladolid.

Para superar al Zaragoza, el cuadro blanco confía en seguir mostrando una seguridad defensiva que se ha afianzado con la defensa de cinco hombres que le está dando resultados a su favor.

Sin embargo, el entrenador local, Alberto González, cuenta con la baja del central Pepe Sánchez, tras sufrir un golpe la semana pasada en tierras pucelanas, pero recupera para el duelo de este fin de semana a dos baluartes, el centrocampista Riki y el central Jesús Vallejo.

El central Jon García y el delantero Higinio seguirán siendo baja por las lesiones que arrastran, mientras que el zaguero Lluís López, fichaje de invierno, todavía no se encuentra al ritmo adecuado para competir al máximo nivel.

El Zaragoza acumula dos empates seguidos en LaLiga Hypermotion, uno ante la Real Sociedad B y otro, contra el Castellón, ambos, cosechados en el Ibercaja Estadio, feudo provisional que ha dado pocas alegrías a la afición en forma de victoria a lo largo de la temporada.

El conjunto aragonés no suma un triunfo desde el partido contra el líder, el Racing de Santander, al que venció a domicilio.

Para afrontar este reto, el técnico blanquillo, Rubén Sellés, ya advirtió el jueves de que enfrente van a encontrarse a un equipo "muy sólido", que "sabe muy bien a lo que juega".

Por ello, abogó por que el Zaragoza inicie el duelo "con las ideas muy claras", sabiendo también a lo que juega y tratando de hacer su partido ante un rival que, avisó el entrenador valenciano, "está en una buena dinámica".

Para ello, recalará en el Carlos Belmonte con bajas, alguna duda y caras nuevas, pues no podrá contar ni con Marcos Cuenca, expulsado en el partido ante el Castellón, ni con Dani Tasende, por acumulación de tarjetas.

Esta última ausencia y los problemas físicos de Carlos Pomares hacen del lateral izquierdo una de las incógnitas para el partido contra el Albacete, donde sí podría estrenarse el nuevo fichaje del club aragonés, William Agada.

También estará listo ya para jugar Martín Aguirregabiria, ausente de las alineaciones desde mediados de diciembre por una lesión en los isquiotibiales, que ya en el encuentro ante el Castellón pudo disputar algunos minutos.

Por todo ello, Sellés podría alinear en la portería al meta argentino Esteban Andrada, en el carril derecho a Aguirregabiria y en el centro de la zaga, a Insua y Saidu o Tachi.

El lateral izquierdo es el que más dudas plantea por la baja de Tasende y las molestias de Pomares, así que el puesto lo podrían ocupar Valery Fernández, Juan Sebastián, el propio Saidu, Barrachina o Ale Gomes.

Donde parece que las cosas están más claras es en la medular, con el doble pivote formado por Keidi Bare y Guti, acompañados por Francho por la derecha y, dependiendo de la elección en el lateral izquierdo, podrían entrar en esa ala Valery, Sebas Moyano o incluso otra de las nuevas caras del equipo, Rober González.

Otra de las cuestiones en el aire será la decisión del técnico a la hora de introducir un centrocampista más, como ha hecho en los anteriores duelos al optar por Toni Moya, o volver a incluir a otro punta que acompañe a Kenan Kodro en ataque, para lo que podría contar con Agada o con Mario Soberón, habitual hasta hace unas pocas jornadas.

- Ficha técnica:

Albacete: Mariño, Gámez, Javi Gómez, Javi Villar, Neva, Jogo, Agus Medina, Ale Meléndez, Pacheco, Víctor Valverde y Jefté.

Zaragoza: Andrada; Juan Sebastián o Valery, Insua, Tachi o Saidu, Aguirregabiria; Guti, Keidi Bare, Francho, Rober o Valery, Toni Moya o Agada o Soberón, y Kodro.

Árbitro: José Antonio Sánchez (Comité Andaluz)

Campo: Carlos Belmonte

Hora: 16.15

