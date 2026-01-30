Espana agencias

EEUU afrobtaa un breve cierre del Gobierno federal a la espera de la votación en Congreso

Washington, 30 ene (EFECOM).- El Gobierno de Estados Unidos posiblemente afrontará un breve cierre parcial este fin de semana, cuando expire la financiación temporal acordada tras el último parón gubernamental, y a la espera de la votación en el Congreso de un nuevo acuerdo presupuestario, que podría ocurrir el lunes.

Según el procedimiento previsto en el Congreso, el voto en la Cámara baja no se daría hasta el lunes, después de que el Senado mande su versión del proyecto de ley de financiación parcial en las próximas horas.

Su aprobación en ambas cámaras permitiría el envío de la ley al presidente, Donald Trump, para su firma, lo que evitaría un prolongado cierre federal después del ocurrido entre octubre y noviembre de 2025, que se prolongó por 43 días.

En la medianoche de este viernes, cuando expira la financiación anterior, decenas de agencias federales verán expirar sus presupuestos, pero la Casa Blanca, senadores republicanos y demócratas alcanzaron este jueves un acuerdo para poder pasar un plan de financiación temporal que incluiría la extensión de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante dos semanas.

El acuerdo alcanzado el jueves entre los demócratas y republicanos del Senado de EE.UU. y la Casa Blanca busca excluir del debate la financiación del DHS -objeto del desacuerdo entre legisladores tras las muertes de civiles en Mineápolis a manos de agentes de inmigración- de un paquete de seis proyectos de ley de gastos.

Sin embargo, el senador republicano Lindsey Graham calificó como "mal acuerdo" la nueva propuesta, lo que siembra dudas acerca de su pronta aprobación en el Senado y muestra ciertas tensiones aún pendientes de resolver.

"Con suerte, para mañana estaremos en una mejor situación", dijo el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune al salir del Capitolio el jueves por la noche. "Mañana será otro día, y con suerte la gente estará dispuesta a intentar resolver esto", esperó.

EE.UU. se enfrenta a su segundo cierre gubernamental en menos de un año, tras el más largo de su historia que se extendió por 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025. EFECOM

