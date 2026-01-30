Espana agencias

Djokovic cambia el guión y disputará el título a Alcaraz

Guardar

Santiago Aparicio

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- Novak Djokovic, de casi 39 años, cambió el guión del Abierto de Australia y de la historia reciente del tenis, un coto cerrado aparentemente para Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, al que desplazó de la final tras vencer en cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4).

Djokovic, que no jugaba una final grande desde el 2023, acabó con el mano a mano entre el español y el italiano que habían disputado y repartido los últimos tres Grand Slam anteriores. El serbio, cuarto del mundo, se había estancado casi siempre en semifinales, batido por el transalpino, que le había tomado la medida. O eso parecía.

Porque en los últimos partidos, el jugador de San Cándido, campeón en las dos últimas ediciones, había ganado cinco al de Belgrado. El undécimo enfrentamiento entre ambos lo ganó Djokovic y le llevó a la final, a la número once en Australia, donde quiere ganar otra vez.

El poseedor de veinticuatro Grand Slam de 38 años, quiere más. Once en Melbourne y veinticinco para ser el jugador, hombre o mujer, con más premios. Solo le falta Alcaraz.

El segundo jugador de la Era Abierta en alcanzar una final de un Grand Slam con 38 años o más después de Ken Rosewall, que fue subcampeón en Wimbledon 1974 con 39 años, ofreció un recital de juego y resistencia. Demostró su vigencia en la competición a pesar de que las preguntas sobre su retirada son más frecuentes que las de sus aspiraciones.

El hombre récord de finales tardó cuatro horas y doce minutos en sellar su trigésima octava final en un grande y alargar su registro respecto a Roger Federer que se retiró con 32.

Fue una lucha sin cuartel que mantuvo el tipo después del choque anterior, épico, entre Carlos Alcaraz y Alexander zverev, de cinco horas y media. El duelo entre Djokovic y Sinner completó una jornada de tenis inigualable.

No se hundió el serbio a pesar del inicio fulgurante de Sinner que implantó su ley. El trabajo de Djokovic fue paulatino, poco a poco, de resistencia. De estar en el partido. De aprovechar su momento. Y lo hizo, respondió a cada contratiempo y supo jugar a su rival que firmó veintiséis saques directos pero que nunca pudo descolgar al serbio.

Djokovic dio la sensación de 'hacer la goma'. De ir y venir. De no poder aguantar el ritmo del transalpino, catorce años más joven, con más energía. Logró situarse en una final de Grand Slam en su decimoséptima temporada, ampliando así su récord de la Era Abierta de más temporadas con una participación en una final individual masculina de Grand Slam.

El serbio logró su victoria 402 en un Grand Slam. Apunta ahora hacia su undécimo título del Abierto de Australia y ampliar su récord histórico de más títulos individuales masculinos del Abierto de Australia. Se apoderó del récord en solitario, por delante de Roy Emerson y Federer, tras derrotar a Rafael Nadal para ganar su séptimo título aquí en 2019, antes de sumar títulos en 2020, 2021 y 2023.

Ahora, ante Alcaraz, aspira a convertirse en el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título individual masculino de Grand Slam, y en el segundo hombre de la Era Abierta en ganar un título de Grand Slam con 37 años o más, después de Rosewall, quien ganó el título en el Abierto de Australia de 1972 con 37 años y 62 días.

Tras cuatro horas y cuarto de lucha espera a Alcaraz que necesitó cinco horas y media para deshacerse de Alexander Zverev.

"Este ha sido uno delos ambientes más especiales que he tenido nunca aquí. El precio de la entrada ha valido la pena. Tengo mucho respeto por Sinner es un gran jugador que me ha llevado al límite", añadió sobre la pista el serbio, feliz y con un público entregado, en puertas de una final histórica. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Bolsa española logra un nuevo récord intradía y alcanza los 17.950 puntos

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes 30 de enero de 2026

Infobae

Page pide una estrategia de país sobre inmigración pactada entre los grandes partidos

Infobae

El fallecido en un cuarto de contadores de Benalmádena llevaba desaparecido casi un mes

Infobae

Recuperan el cuerpo sin vida de un hombre flotando en una playa de la costa de Granada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

ECONOMÍA

Iryo y Renfe se enfrentan

Iryo y Renfe se enfrentan a Adif por los retrasos que provocan los límites de velocidad y se niegan a indemnizar a los viajeros pese a estar obligados

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Se venden 14 pueblos en Cataluña: 450.000 euros por un aldea abandonada a 20 minutos de Andorra

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”