Espana agencias

Director ejecutivo de Exxon pide reformas en Venezuela para considerar inversión petrolera

Guardar

Nueva York, 30 ene (EFECOM).- El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, afirmó este viernes que Venezuela necesita "reformas importantes" y "transitar hacia un gobierno representativo" para que la multinacional considere invertir en el deteriorado sector petrolero de ese país.

Woods explicó en una entrevista con la cadena CNBC que ya le transmitió el pasado 9 de enero al presidente estadounidense, Donald Trump, que Venezuela es "inviable para la inversión en su estado actual".

En la entrevista, el ejecutivo defiende esta postura y subraya que Caracas debe "implementar reformas profundas" para que la petrolera pueda evaluar su retorno.

"Las prioridades comienzan con estabilizar el país. En segundo lugar, poner en marcha la economía y tratar de recuperar parte del daño que se ha hecho durante décadas de abuso, y finalmente, transitar hacia un gobierno representativo", afirma Woods en la entrevista.

Trump busca que las empresas petroleras inviertan al menos 100.000 millones de dólares en Venezuela para revitalizar su industria tras la detención del depuesto presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Por el momento, Estados Unidos trabaja con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Exxon salió de Venezuela en 2007 tras la nacionalización de sus activos por parte del expresidente Hugo Chávez, y mantiene reclamaciones millonarias pendientes contra Caracas.

Woods asegura en la entrevista que la empresa defiende "la santidad de los contratos" y que "no se puede trabajar con gobiernos que confisquen inversiones pasadas". Trump dijo en su momento que no se revisarán las pérdidas de las compañías por aquella nacionalización, considerando que fue responsabilidad de la administración anterior.

Venezuela, miembro fundador de la OPEP, posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero su producción está muy por debajo de su potencial por el deterioro de su infraestructura energética. Los precios del petróleo cerraron 2025 con su mayor caída anual desde 2020 debido a un exceso de oferta global, lo que añade complejidad a la inversión necesaria para recuperar su industria.

Exxon, que hoy reportó resultados trimestrales mejores que lo estimado por los analistas de Wall Street, alcanzó en 2025 su mayor producción anual en más de 40 años con 4,7 millones de barriles diarios. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Asociación de Banqueros de EE. UU. felicita a Warsh por nominación para presidir la Fed

Infobae

GeoPark compra activos de exploración y producción de crudo de Frontera Energy en Colombia

Infobae

Los camioneros de los Balcanes ponen fin a bloqueos en fronteras tras compromiso con la UE

Infobae

Exxon gana 28.844 millones de dólares en 2025, un 14,3 % menos que el año anterior

Infobae

Renfe dejará de compensar desde mañana los retrasos por limitaciones de velocidad de Adif

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Indemnización de 15.000 euros a

Indemnización de 15.000 euros a un hombre al que no informaron de los riesgos de una anestesia general que le provocó una parada cardiorrespiratoria

Increpan a Pedro Sánchez al grito de “hijo de puta” en un mitin en Aragón y los asistentes le respaldan: “No estás solo”

Feijóo pide “no dividir fuerzas” para reducir la dependencia con Vox en Aragón: “Cualquier voto que no sea para Azcón, Sánchez lo va a celebrar”

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera y el himno de España

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Super ONCE: resultados ganadores del Sorteo 3 de este 01 de febrero del 2026

Resultados ganadores del Sorteo 2 de Super ONCE este domingo 01 de febrero del 2026

Super ONCE: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1 HOY domingo 01 de febrero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic