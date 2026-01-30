Espana agencias

Dimite una concejal del PP en Alicante por la adjudicación de una vivienda pública

Alicante, 30 ene (EFE).- La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del PP, ha anunciado su dimisión un día después de conocerse que ha sido una de las adjudicatarias de una vivienda pública de la Playa de San Juan, asunto en el que se ha abierto una investigación por posibles irregularidades en la concesión. EFE

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

