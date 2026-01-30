Dimite una concejal del PP en Alicante por la adjudicación de una vivienda pública

Alicante, 30 ene (EFE).- La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del PP, ha anunciado su dimisión un día después de conocerse que ha sido una de las adjudicatarias de una vivienda pública de la Playa de San Juan, asunto en el que se ha abierto una investigación por posibles irregularidades en la concesión. EFE
