Espana agencias

Dimite la alto cargo de Alicante relacionada con irregularidades en viviendas públicas

Guardar

Alicante, 29 ene (EFE).- La alto cargo del Ayuntamiento de Alicante relacionada con las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de promoción pública en una zona de la playa de San Juan ha dimitido del cargo.

Se trata de la directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, han confirmado a EFE este viernes fuentes municipales.

La marcha de Pérez-Hickman se produce un día después de que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP, ordenara la apertura de un expediente de aclaración de hechos en relación con la adjudicación de viviendas de una promoción pública en la zona de La Condomina, en la playa de San Juan, por "sospecha" de posibles irregularidades.

El alcalde, que gobierna en minoría con apoyos puntuales de Vox, tomó esa decisión después de que se conociera que una concejala popular de su equipo de gobierno, un arquitecto municipal y dos hijos de Pérez-Hickman fueran adjudicatarios, supuestamente, de viviendas públicas en ese área.

Entre críticas de los partidos de la izquierda, Barcala señaló que “llegará hasta el final” por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en este proceso y que pondrá en conocimiento de la Fiscalía “la menor sospecha” sobre la tramitación de este expediente urbanístico. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Iniciados los trabajos para retomar la línea de alta velocidad tras el accidente de Adamuz

Infobae

La CE actualiza las medidas contra la dermatosis bovina tras el foco en Girona

Infobae

El exCEO de Casino, condenado a 4 años de cárcel por corrupción y la empresa a una multa

Infobae

ArcelorMittal amplía su acuerdo minero con Liberia hasta 2050

Infobae

Liga chilena 2026: Industria de 200 millones entre casas de apuestas y multipropiedad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

ADIF empezó a sustituir las

ADIF empezó a sustituir las traviesas del AVE a Sevilla en 2021 a pesar de detectar grietas en miles de ellas en 2007: aún quedan 363.000 por cambiar

Los documentos de Epstein detallan una transferencia de 1.050 dólares vinculada a José María Aznar

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”