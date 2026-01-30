Dimite la alto cargo de Alicante relacionada con irregularidades en viviendas públicas

Alicante, 29 ene (EFE).- La alto cargo del Ayuntamiento de Alicante relacionada con las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de promoción pública en una zona de la playa de San Juan ha dimitido del cargo.

Se trata de la directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, han confirmado a EFE este viernes fuentes municipales.

La marcha de Pérez-Hickman se produce un día después de que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP, ordenara la apertura de un expediente de aclaración de hechos en relación con la adjudicación de viviendas de una promoción pública en la zona de La Condomina, en la playa de San Juan, por "sospecha" de posibles irregularidades.

El alcalde, que gobierna en minoría con apoyos puntuales de Vox, tomó esa decisión después de que se conociera que una concejala popular de su equipo de gobierno, un arquitecto municipal y dos hijos de Pérez-Hickman fueran adjudicatarios, supuestamente, de viviendas públicas en ese área.

Entre críticas de los partidos de la izquierda, Barcala señaló que “llegará hasta el final” por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en este proceso y que pondrá en conocimiento de la Fiscalía “la menor sospecha” sobre la tramitación de este expediente urbanístico. EFE