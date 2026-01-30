Dimite el director de la bolsa de Indonesia tras dos jornadas de pérdidas y volatilidad

Yakarta, 30 ene (EFECOM).- El director de la bolsa de Indonesia, Iman Rachman, presentó este viernes su dimisión tras dos jornadas de pérdidas y alta volatilidad en el mercado de Yakarta a raíz de que el proveedor mundial de índices bursátiles MSCI y Goldman Sachs advirtieran sobre los riesgos de invertir en acciones indonesias, entre dudas sobre la salud de la mayor economía de la región.

"Como muestra de responsabilidad por la reciente situación del mercado de capitales de Indonesia, el director de la Bolsa de Valores de Indonesia presentó su dimisión", apuntó la propia bolsa en un mensaje enviado a la prensa.

El anuncio fue bien recibido por los inversores del principal indicador del parqué de Yakarta, el JCI, que esta mañana ganaba un 1,80 % o 148,33 puntos y se situaba en los 8.380,54 enteros.

La víspera, el JCI, que se llegó a hundir un 10 %, concluyó con una pérdida del 1,06 %, mientras que el miércoles cerró con un descenso del 7,35 %, a raíz de que Morgan Stanley Capital International (MSCI) anunciara cambios relacionados con los valores de Indonesia.

MSCI anunció la congelación temporal de nuevas inclusiones de acciones indonesias en sus indicadores de mercados emergentes, así como la eventual reclasificación de Indonesia de mercado emergente a la categoría inferior de mercado frontera, que pondría al país al nivel de Pakistán.

El proveedor justificó la decisión en la opacidad de las estructuras de propiedad accionaria y en posibles comportamientos de negociación coordinada, según un comunicado. Goldman Sachs emitió también un aviso.

Las bajadas del JCI se registraron en medio de las dudas sobre la salud financiera de Indonesia, tras una serie de medidas controvertidas impulsadas por el presidente, Prabowo Subianto, que en marzo ya motivaron los peores retrocesos en más de una década (alrededor del 8 %) del JCI.

Entre las iniciativas de Prabowo figuran la destitución en septiembre de la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, muy respetada entre los inversores; o el más reciente nombramiento como vicegobernador del banco central de su sobrino, Thomas Djiwandono, nominado para el cargo por el presidente.

El mandatario de la mayor economía del Sudeste Asiático -cuyo estable crecimiento y apertura de los pasados años hizo que sonara como posible cuarta economía mundial para 2045-, también lanzó a finales de febrero un fondo soberano bajo su supervisión llamado ‘Danantara Indonesia’.

Este gestionará activos por valor de 900.000 millones de dólares, en parte procedentes de la toma de control de empresas estatales. EFECOM

