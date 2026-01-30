Espana agencias

Dimite el director de la bolsa de Indonesia tras dos jornadas de pérdidas y volatilidad

Guardar

Yakarta, 30 ene (EFECOM).- El director de la bolsa de Indonesia, Iman Rachman, presentó este viernes su dimisión tras dos jornadas de pérdidas y alta volatilidad en el mercado de Yakarta a raíz de que el proveedor mundial de índices bursátiles MSCI y Goldman Sachs advirtieran sobre los riesgos de invertir en acciones indonesias, entre dudas sobre la salud de la mayor economía de la región.

"Como muestra de responsabilidad por la reciente situación del mercado de capitales de Indonesia, el director de la Bolsa de Valores de Indonesia presentó su dimisión", apuntó la propia bolsa en un mensaje enviado a la prensa.

El anuncio fue bien recibido por los inversores del principal indicador del parqué de Yakarta, el JCI, que esta mañana ganaba un 1,80 % o 148,33 puntos y se situaba en los 8.380,54 enteros.

La víspera, el JCI, que se llegó a hundir un 10 %, concluyó con una pérdida del 1,06 %, mientras que el miércoles cerró con un descenso del 7,35 %, a raíz de que Morgan Stanley Capital International (MSCI) anunciara cambios relacionados con los valores de Indonesia.

MSCI anunció la congelación temporal de nuevas inclusiones de acciones indonesias en sus indicadores de mercados emergentes, así como la eventual reclasificación de Indonesia de mercado emergente a la categoría inferior de mercado frontera, que pondría al país al nivel de Pakistán.

El proveedor justificó la decisión en la opacidad de las estructuras de propiedad accionaria y en posibles comportamientos de negociación coordinada, según un comunicado. Goldman Sachs emitió también un aviso.

Las bajadas del JCI se registraron en medio de las dudas sobre la salud financiera de Indonesia, tras una serie de medidas controvertidas impulsadas por el presidente, Prabowo Subianto, que en marzo ya motivaron los peores retrocesos en más de una década (alrededor del 8 %) del JCI.

Entre las iniciativas de Prabowo figuran la destitución en septiembre de la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, muy respetada entre los inversores; o el más reciente nombramiento como vicegobernador del banco central de su sobrino, Thomas Djiwandono, nominado para el cargo por el presidente.

El mandatario de la mayor economía del Sudeste Asiático -cuyo estable crecimiento y apertura de los pasados años hizo que sonara como posible cuarta economía mundial para 2045-, también lanzó a finales de febrero un fondo soberano bajo su supervisión llamado ‘Danantara Indonesia’.

Este gestionará activos por valor de 900.000 millones de dólares, en parte procedentes de la toma de control de empresas estatales. EFECOM

(foto)(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Once Caldas se lleva un punto de su visita al América de Cali

Infobae

Cuatro líderes, con River como destacado, deja la segunda jornada del torneo argentino

Infobae

107-103. Los Nuggets sobreviven al regreso de Michael Porter Jr.

Infobae

Kevin Warsh, candidato a presidente de la Fed, se reunió este jueves con Trump, según WSJ

Infobae

El Supremo de Panamá declara inconstitucional contrato con operador hongkonés de puertos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

PSOE y Más Madrid diseñan con un alcalde independiente un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Cómo está el euro frente

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de enero

España dedica la mitad que Europa a cuidados y mantiene su sistema con trabajo familiar y migrante dos décadas después de la ley de dependencia

El mercado hipotecario español gira hacia la estabilidad: la hipoteca fija domina tras un año de récords y cambios

Comprobar Super ONCE: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 29 de enero de 2026

Ignacio de la Calzada, abogado: “Solo te vas a poder ir de un trabajo de cuatro formas”

DEPORTES

Chattanooga, la sede de España

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla