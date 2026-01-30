DGT: renovar el parque de coches no es tan fácil como decir 'achatarra y compra uno nuevo'

Madrid, 30 ene (EFE).- El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha advertido de que renovar el envejecido parque automovilístico español no es tan sencillo como pedirle a los ciudadanos que achatarren sus vehículos y compren uno nuevo, porque "a lo mejor los coches son caros".

Ese puede ser uno de los motivos de que el parque automovilístico español esté envejecido, ha apuntado el responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha considerado que "alguna responsabilidad tenemos todos" en que no se renueve.

"Ojo con el mensaje 'achatarra y cómprate uno nuevo'. Suena bien como frase hecha", ha advertido Navarro durante la clausura de una jornada sobre 'La responsabilidad del conductor', organizada por la Alianza por la Seguridad Vial (ASV), en presencia del director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall.

Tras pedir una reflexión sobre "qué está pasando", Navarro ha incidido en que la renovación del parque de automóviles se está llevando a cabo con vehículos seminuevos más que con nuevos.

Además, ha manifestado su preocupación por el hecho de que se estén importando "coches viejos" de Europa, principalmente de Alemania, por la "presión" del mercado de segunda mano. "No es bueno", ha dicho.

Por otra parte, ha valorado la Inspección Técnica de Vehículos porque, según ha sostenido, los españoles, al contrario que otros ciudadanos europeos, solo arreglan desperfectos de sus vehículos cuando van a pasar la ITV. "Nos da tranquilidad tener este sistema", ha subrayado.

En su intervención, Navarro ha asegurado que 'vigilancia, control y sanción' son los pilares de la seguridad vial y ha señalado que las medidas que se adoptan "ninguna da votos pero hay que hacerlas", por lo que ha hecho un reconocimiento a "los ministros que tenemos que nos dejan arriesgar y tomar esas medidas".

La jornada, que se ha desarrollado en el Senado, ha reunido a representantes de las víctimas, de las autoescuelas y del sector automovilístico. EFE