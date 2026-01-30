Espana agencias

DGT: renovar el parque de coches no es tan fácil como decir 'achatarra y compra uno nuevo'

Guardar

Madrid, 30 ene (EFE).- El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha advertido de que renovar el envejecido parque automovilístico español no es tan sencillo como pedirle a los ciudadanos que achatarren sus vehículos y compren uno nuevo, porque "a lo mejor los coches son caros".

Ese puede ser uno de los motivos de que el parque automovilístico español esté envejecido, ha apuntado el responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha considerado que "alguna responsabilidad tenemos todos" en que no se renueve.

"Ojo con el mensaje 'achatarra y cómprate uno nuevo'. Suena bien como frase hecha", ha advertido Navarro durante la clausura de una jornada sobre 'La responsabilidad del conductor', organizada por la Alianza por la Seguridad Vial (ASV), en presencia del director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall.

Tras pedir una reflexión sobre "qué está pasando", Navarro ha incidido en que la renovación del parque de automóviles se está llevando a cabo con vehículos seminuevos más que con nuevos.

Además, ha manifestado su preocupación por el hecho de que se estén importando "coches viejos" de Europa, principalmente de Alemania, por la "presión" del mercado de segunda mano. "No es bueno", ha dicho.

Por otra parte, ha valorado la Inspección Técnica de Vehículos porque, según ha sostenido, los españoles, al contrario que otros ciudadanos europeos, solo arreglan desperfectos de sus vehículos cuando van a pasar la ITV. "Nos da tranquilidad tener este sistema", ha subrayado.

En su intervención, Navarro ha asegurado que 'vigilancia, control y sanción' son los pilares de la seguridad vial y ha señalado que las medidas que se adoptan "ninguna da votos pero hay que hacerlas", por lo que ha hecho un reconocimiento a "los ministros que tenemos que nos dejan arriesgar y tomar esas medidas".

La jornada, que se ha desarrollado en el Senado, ha reunido a representantes de las víctimas, de las autoescuelas y del sector automovilístico. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Elma Saiz apela a la responsabilidad y critica al PP por estar "preso de las políticas racistas y xenófobas" de Vox

Elma Saiz apela a la

Djokovic cambia el guión y disputará el título a Alcaraz

Infobae

Butragueño: “En la ida tenemos que enviar el mensaje de que vamos a ganar”

Infobae

Eroski pagará el lunes 14,8 millones como intereses a los inversores en aportaciones

Infobae

La Bolsa española logra un nuevo récord intradía y alcanza los 17.950 puntos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide “no dividir fuerzas”

Feijóo pide “no dividir fuerzas” para reducir la dependencia con Vox en Aragón: “Cualquier voto que no sea para Azcón, Sánchez lo va a celebrar”

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera y el himno de España

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 1 febrero

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Albañiles, médicos, camareros y camioneros: el SEPE explica cuáles son las profesiones más difíciles de cubrir en España

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic