Detenidos por robos con gran violencia en pisos donde obligaban a mujeres a prostituirse

San Sebastián, 30 ene (EFE).- Dos hombres de 29 y 33 años han sido detenidos en Zaragoza y A Coruña tras una investigación de la Policía Nacional y Ertzaintza que comenzó a raíz de un robo con violencia "gratuita y desmedida" en una vivienda de San Sebastián donde las víctimas eran obligadas a prostituirse, suceso que también se registró de forma similar en pisos del mismo tipo en Ferrol (A Coruña), Gijón y Valladolid.

Una de las afectadas del robo en la capital guipuzcoana, ocurrido a principios de noviembre, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en un centro hospitalario debido a las graves lesiones sufridas, han informado los dos cuerpos policiales en sendas notas.

Las dos mujeres que se encontraban en la vivienda de San Sebastián denunciaron que un individuo había contactado con ellas y, una vez en la vivienda, simuló bajar a por una botella de vino, aunque nada más abrir la puerta, otros dos hombres encapuchados que estaban esperando en el rellano accedieron al interior.

Una vez dentro, maniataron y amordazaron a las mujeres, las amenazaron con un arma de fuego y las agredieron violentamente. Les sustrajeron todo su dinero, documentación, teléfonos móviles, joyas y otros objetos personales.

Debido a las lesiones sufridas, las víctimas fueron evacuadas a un hospital para recibir asistencia médica y una de ellas tuvo que ser operada por una fractura en la mandíbula.

Durante la investigación, se comprobó que se habían producido hechos similares durante ese mismo mes de noviembre en Ferrol (A Coruña), Gijón (Asturias) y Valladolid, todos en apartamentos donde las mujeres eran prostituidas.

En todos los casos, las víctimas sufrieron "una violencia gratuita y desmedida" por parte de los asaltantes, destaca la nota.

Los investigadores averiguaron que los autores de estos hechos podrían haber viajado a Vigo (Pontevedra) con el fin de contratar servicios sexuales con otra mujer y cometer un delito parecido, por lo que la Ertzaintza estableció contacto con la Policía Nacional para trasladarle la información de la que se disponía y se creó un equipo conjunto de investigación bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO).

Las pesquisas llevadas a cabo han permitido destapar "una estructura criminal especializada en realizar asaltos a mujeres vulnerables, la mayoría de origen latinoamericano que ejercen la prostitución en viviendas particulares o locales".

La colaboración entre los dos cuerpos policiales ha permitido identificar y localizar a dos de los presuntos autores, que han sido detenidos en A Coruña y Zaragoza.

En el registro de sus respectivas viviendas, se localizaron numerosos objetos sustraídos a las víctimas, "lo cual acredita su participación en los hechos investigados".

Asimismo, en uno de los domicilios, se hallaron sustancias estupefacientes, por lo que se han instruido nuevas diligencias por un delito contra la salud pública.

La investigación continua por si pudiera haber nuevas víctimas de hechos similares que no hayan sido denunciados y para tratar, además, de localizar al tercer autor implicado.

Tras pasar a disposición judicial, uno de los detenidos ha ingresado en prisión y el otro ha quedado libertad con cargos. EFE