Detenidos por colocar una baliza GPS para robar a un joyero en Cádiz

Cádiz, 30 ene (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a cinco personas que colocaron una baliza GPS en el coche de un joyero en el garaje de su vivienda en Córdoba y lo siguieron hasta asaltarle en Arcos de la Frontera (Cádiz), donde le sustrajeron joyas valoradas en más de 300.000 euros.

Según un comunicado de la Guardia Civil, la víctima fue abordada de forma violenta frente a un establecimiento y los autores le propinaron numerosos golpes para arrebatarle un maletín con joyas de gran valor.

Durante la investigación se practicaron seis registros en Sevilla capital y en Utrera (Sevilla), donde los agentes intervinieron dos armas cortas modificadas, cuatro vehículos, 11.000 euros en efectivo, 12 relojes de primeras marcas, joyas de oro y diversos efectos relacionados con el robo.

Los hechos ocurrieron la tarde del 9 de julio de 2025, cuando el joyero fue sorprendido en la vía pública en Arcos de la Frontera y fue golpeado hasta que le quitaron el maletín que portaba con las piezas, tras una planificación previa para seleccionar a la víctima.

Los investigadores constataron que el grupo estudió los movimientos del comerciante gracias a una baliza GPS instalada en los bajos de su vehículo, lo que les permitió seguir sus desplazamientos a distancia.

Tras cometer el atraco, los autores huyeron en un coche que habían robado con anterioridad y al que falsificaron las placas de matrícula, aunque al verse perseguidos por patrullas abandonaron el vehículo y escaparon a pie.

La investigación determinó que los detenidos integraban una organización criminal asentada en una barriada sevillana desde la que se desplazaban para cometer los robos y a la que regresaban después, donde utilizaban varios inmuebles para ocultar el botín y planear nuevos golpes.

Dos de los arrestados, con numerosos antecedentes, se encargaban de ejecutar los asaltos, mientras que un tercero custodiaba y facilitaba la venta de los efectos sustraídos, y otros miembros aportaban medios técnicos para el seguimiento de las víctimas mediante teléfonos móviles y aplicaciones de localización.

En uno de los registros los agentes localizaron una estancia habilitada como santuario de santería, donde realizaban rituales para pedir protección o agradecer el éxito de los robos, y también hallaron un caimán mantenido en cautividad que ya ha sido entregado a las autoridades competentes.

A los detenidos se les imputan delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones, contra la intimidad por la colocación del dispositivo de seguimiento, robo y hurto de uso de vehículo, falsificación de documento público y pertenencia a organización criminal.

La operación, denominada Qurtuba, ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Cádiz y ha estado dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz). EFE

