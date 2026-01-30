Espana agencias

Detenidos en Murcia dos hombres reclamados por Suecia por blanquear más de 21 millones

Guardar

Alicante, 30 ene (EFE).- Dos hombres de 34 y 38 años, con una orden europea de detención y entrega (OEDE) de las autoridades de Suecia, han sido detenidos en sendos hoteles de Murcia en relación a varios delitos de infracción de la ley del juego y de blanqueo de capitales, con movimientos por más de 21 millones de euros.

Según la Policía Nacional, la OEDE había sido puesta en conocimiento de la brigada de la policía judicial de la comisaría provincial de Alicante para que se procediera la entrada y registro en las habitaciones de dos hoteles de Murcia donde pernoctaban los reclamados, y donde se han intervenido varios dispositivos móviles, un ordenador portátil y 200 euros en efectivo.

Los hechos que motivaron la detención ocurrieron entre 2024 y 2025 en Estocolmo (Suecia). En relación al delito de blanqueo de capitales, los hombres participaron recibieron y transfirieron efectivo, saldos bancarios y criptomonedas por un valor de al menos un millón de euros (10 millones de coronas suecas) al mes, dinero que provenía de delitos o actividades delictivas para que otra persona se apropiara de su valor.

El total movido se calcula en al menos 21,7 millones de euros (230 millones de coronas suecas) durante el período en el que se cometieron los hechos mientras que sobre las actividades ilegales de juego participaron en juegos de azar sin la licencia requerida.

Los detenidos ya han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

'Los domingos', 'La cena' y más nominadas que llegan a las plataformas el mes de los Goya

Infobae

Hallan troceada, para su venta, la estatua de 'Seve' y detienen a un hombre por su robo

Infobae

Caixabank sube en bolsa más del 3,6 % tras ganar 5.891 millones en 2025, un 1,8 % más

Infobae

El proyecto de ley de presupuestos para 2026 en Francia entra en su recta final

Infobae

El Hang Seng pierde un 2,08 % en mala jornada del comercio y la industria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso paga 18,2 millones para

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

PSOE y Más Madrid diseñan con un alcalde independiente un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 30 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El IPC arranca el año moderándose cinco décimas hasta el 2,4%, su nivel más bajo en siete meses

El caso en el que vivir con los padres no impide cobrar el IMV: requisitos para acceder a la ayuda en 2026

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 30 de enero

DEPORTES

Chattanooga, la sede de España

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla