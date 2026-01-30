Detenido por agredir sexualmente a una mujer inconsciente en un piso de Vitoria

Vitoria, 30 ene (EFE).- Un hombre de 39 años ha sido detenido por la Policía Local de Vitoria acusado de agredir sexualmente a una mujer, que se encontraba inconsciente, en un piso de la capital alavesa.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las tres de la madrugada de este viernes. Una llamada a la central de la guardia urbana alertaba de la agresión sexual a una mujer en una vivienda del barrio de Desamparadas, en el centro de la ciudad.

El denunciante había perseguido al presunto agresor hasta un portal del barrio de Judimendi donde se había introducido.

Este relató a los agentes que había observado al posteriormente detenido cómo agredía sexualmente a su compañera de piso, que estaba inconsciente en una de las habitaciones de la vivienda donde residen.

Al percatarse de la situación, avisó a otros dos inquilinos del piso que también fueron testigos de la agresión sexual.

La Policía Local, que mantiene abierta la investigación sobre el caso, localizó al presunto autor de los hechos y lo detuvo después de ser reconocido por el compañero de piso de la víctima. EFE