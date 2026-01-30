Espana agencias

Detenida una mujer por matar a su pareja en Bilbao

Bilbao, 30 ene (EFE).- La Ertzaintza ha detenido esta mañana a una mujer de 55 años acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad. EFE

