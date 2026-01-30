Espana agencias

David Notario se perderá lo que resta de temporada en el Rebi por una lesión en la rodilla

Cuenca, 30 ene (EFE).- El extremo derecho del Rebi Cuenca David Notario se perderá lo que resta de temporada por una lesión en la rodilla derecha, de la que ha sido intervenido este jueves, lo que supone una baja importante para el equipo conquense en un tramo decisivo de la campaña.

Notario fue operado este jueves en el Hospital Recoletas, de Cuenca, por el equipo de los doctores Arenillas y Peñalba, en una intervención que se centró en la rodilla derecha, con reparación del ligamento cruzado y del menisco externo, ha informado este viernes el club.

Asimismo, ha indicado que se trata de una lesión de especial gravedad, que obliga al jugador a iniciar un proceso de recuperación largo y progresivo.

Esta circunstancia va a hacer que el extremo se pierda lo que queda de temporada, que entra ahora en un tramo decisivo, por lo que es un importante contratiempo para el equipo.

Juanpe Espinosa, refuerzo inmediato

Con la lesión ya catalogada como de larga duración, el club cerró la pasada semana la incorporación de Juanpe Espinosa, que llega a Cuenca para reforzar la rotación exterior y aportar alternativas desde el mismo perfil compartiendo puesto con Afonso Mendes.

 Su llegada busca amortiguar el impacto deportivo de la ausencia de David Norario, que inicia ahora la fase postoperatoria y de rehabilitación, con el objetivo de regresar en plenas condiciones la próxima temporada. EFE

crm/rr/jpd

EFE

