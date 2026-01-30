Espana agencias

Darío Sanz deja Ademar León rumbo "a la mejor liga del mundo con ganas de dejar huella"

León, 30 ene (EFE).- El extremo de Ademar León Darío Sanz asume su fichaje para las dos próximas temporadas con el TSV Sttugart alemán, con la ilusión de ir "a la mejor liga del mundo" y con las ganas de "intentar dejar huella", ha declarado este viernes a EFE.

El jugador, de 22 años y con una década en Ademar, desde las categorías inferiores, ha optado por la oferta alemana frente a otras alternativas del balonmano español y también la posibilidad de la renovación, "para vivir una nueva experiencia que también puede ayudar a crecer y madurar como persona", ha precisado.

Sanz ha pasado de ser un fruto más de la cantera ademarista de extremos, compartiendo posición con jugadores como Jaime Fernández o Adrián Casqueiro las últimas temporadas, a ganarse un protagonismo fundamentalmente con la vuelta al banquillo de Daniel Gordo, que le dio los galones y todo el protagonismo hasta convertirse en una de sus principales referencias ofensivas.

En principio, la vinculación del jugador ademarista será por dos temporadas y ya ha tenido ocasión de conocer detalles de lo que se encontrará en su futuro club de la mano de un jugador que militó en el equipo teutón, el internacional Dani Fernández, actualmente en las filas del FC Barcelona.

"Dani me comentó cuál es la situación allí, que es un club muy profesional en una liga tremendamente competida en todos los partidos y donde hay que ir siempre a tope porque no valen las relajaciones", ha comentado el futuro extremo del Sttutgart.

Será su primera experiencia fuera de las filas de Ademar y también en otro balonmano diferente al español en un nuevo ejemplo de carácter exportador de este deporte del talento que surge en los diferentes clubes.

"Creo que pese a la juventud era el momento de dar este salto y tengo ganas de demostrar que puedo hacer grandes cosas", ha apuntado Darío Sanz antes de destacar las cualidades que tienen los jugadores de balonmano españoles, "quizá menos fuertes físicamente pero con talento y calidad individual y una rapidez que es una de las señas de identidad".

Hasta su marcha a la Bundesliga el extremo ademarista se centrará en concluir su etapa en el equipo leonés intentando dejar al equipo "cumpliendo el objetivo que siempre se persigue cada temporada, lograr plaza europea", ha resumido. EFE

