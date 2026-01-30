Cuba tacha de "brutal acto de agresión" la medida de EE.UU. contra su suministro petrolero

La Habana, 29 ene (EFECOM).- El Gobierno de Cuba condenó este jueves la decisión de EE.UU. de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla: "Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión". EFECOM
