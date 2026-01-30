Espana agencias

Cuatro líderes, con River como destacado, deja la segunda jornada del torneo argentino

Buenos Aires, 29 ene (EFE).- Luego de completarse la segunda jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino apenas cuatro equipos, dos por cada zona, quedaron en liderato con puntuación ideal, uno de ellos River Plate.

El equipo ‘millonario’ que conduce Marcelo Gallardo e Independiente Rivadavia en el Grupo B, además de Vélez Sarsfield y Lanús en la Zona A, fueron los cuatro equipos que lograron hilvanar dos victorias consecutivas.

River ayer en su estreno como local le ganó por 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata con un doblete del colombiano Juan Fernando Quintero, mientras que Independiente Rivadavia el martes se impuso por 1-2 ante Huracán, en una Zona B que tiene a Tigre, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors como escoltas con cuatro unidades y a Racing Club como único colista sin puntos.

En la Zona A, en tanto, el martes Vélez Sarsfield se impuso por 2-1 contra Talleres de Córdoba y este jueves Lanus repitió el mismo resultado frente a Unión de Santa Fe, para mirar a todos desde lo más alto de una clasificación que también tiene tres escoltas con cuatro enteros: Platense, Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata, este último luego de su resonante triunfo de miércoles por 2-1 ante Boca Juniors.

La continuidad del Torneo Apertura será el sábado cuando, luego de una jornada de descanso, se inicie la tercera fecha con cuatro encuentros donde se destacan San Lorenzo-Central Córdoba e Independiente-Vélez Sarsfield. EFE

