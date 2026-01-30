Espana agencias

Cuatro detenidos en Valencia y Madrid por dos robos con fuerza

València, 30 ene (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en las provincias de Madrid y Valencia a cuatro hombres, de entre 19 y 25 años, como presuntos autores de dos robos con fuerza cometidos en noches consecutivas en un mismo estanco de València, donde se apoderaron de más de 18.000 euros en paquetes de tabaco.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los detenidos sustrajeron previamente vehículos de alta gama y reemplazaron las placas con matrículas robadas, sirviéndose de picos y mazas para fracturar los escaparates para hacerse con el botín.

Tras darse a la fuga abandonaron el vehículo, rociándolo con extintores para dificultar las investigaciones por parte de las autoridades policiales.

La investigación se inició por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, a mediados de abril del pasado año, con la denuncia de dos robos cometidos en noches consecutivas en un mismo estanco del distrito de Trànsits de València.

Los presuntos autores, con pasamontañas para ocultar sus rostros, accedieron en el interior del establecimiento tras fracturar el cristal blindado con un pico y una maza, sustrayendo la caja registradora y 3.600 paquetes de tabaco valorados en más de 18.000 euros.

Gracias a las investigaciones practicadas se logró conocer la descripción del vehículo implicado en los hechos, un turismo de alta gama que figuraba como robado en la localidad de Benicarló (Castellón), si bien la matrícula no correspondía con el mismo ya que se encontraba denunciada como sustraída, lo que indica que los arrestados también habían cometido un delito de falsedad documental.

Diez días después, este vehículo fue recuperado por la Guardia Civil en la localidad de Buñol (Valencia), tras localizarlo en medio del carril de circulación con los cuatro intermitentes activados.

La investigación permitió constatar que instantes después los sospechosos sustrajeron un nuevo vehículo en la localidad de Buñol y continuaron su huida hacia Madrid, donde fue recuperado por un indicativo de Policía Nacional en el distrito de Usera.

Fruto de las indagaciones, los investigadores consiguieron identificar primero a un hombre residente en la localidad de Paterna (Valencia), quien había aportado apoyo e infraestructura al resto del grupo procedente de Madrid para cometer los robos.

Mediante la colaboración de los agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, se identificó a los tres restantes presuntos autores y se comprobó que habían cometido con anterioridad robos de similares características en diferentes ciudades de la geografía española.

Finalmente, se establecieron dispositivos que permitieron la detención de tres varones en la ciudad de Madrid y del individuo que les facilitó colaboración en la localidad valenciana de Paterna.

Los arrestados pasaron a disposición judicial como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza, dos robos de vehículo y falsedad documental. EFE

EFE

