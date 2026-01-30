Espana agencias

Costello parará diez días y el Valencia Basket espera que llegue a la Copa

Valencia, 30 ene (EFE).- El interior estadounidense Matt Costello estará sin competir unos diez días por las molestias que arrastra en la rodilla izquierda, pero el Valencia Basket espera que pueda disputar la Copa del Rey, que arranca el próximo 19 de febrero en el Roig Arena, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de esta planificación.

El pívot llevaba semanas con problemas en la articulación y se ha decidido que descanse para tratar de aliviar esos dolores antes de un torneo en el que el Valencia puede llegar a jugar tres partidos en cuatro días.

Costello ya no estuvo este jueves en el encuentro ante el Maccabi Tel Aviv y será baja también el domingo ante el Hiopos Lleida. Además, tampoco se espera que esté con el equipo en los encuentros en las pistas del Efes y del Hapoel Tel Aviv y puede que sea baja también en la visita al Joventut.

Sin Costello, a Pedro Martínez le quedan los otros catorce jugadores de la plantilla, por lo que aún deberá hacer dos descartes técnicos más en cada encuentro. EFE

