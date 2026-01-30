Espana agencias

Convocada huelga para el lunes en el transporte público municipal en toda Alemania

Berlín, 30 ene (EFECOM).- El sindicato alemán de servicios ver.di convocó este viernes para el lunes que viene a casi 100.000 trabajadores del transporte público municipal a una huelga en todo el país para exigir mejores condiciones laborales.

"Los empleados del transporte público están sometidos a una gran carga debido a horarios de trabajo extremadamente desfavorables, el trabajo por turnos y la constante presión del tiempo", explicó la vicepresidenta de ver.di, Christine Behle.

Subrayó la necesidad de "mejoras urgentes en este ámbito para frenar la elevada fluctuación y volver a encontrar personal cualificado para el transporte público".

No obstante, en la actual ronda de negociaciones que se está llevando a cabo en los 16 estados federados alemanes, las asociaciones patronales municipales se han negado a casi todas la mejoras, y en algunos casos se pretende incluso aumentar la carga de trabajo, por ejemplo, con turnos más largos o la supresión de la prestación adicional por enfermedad, criticó.

"El comportamiento de la patronal es un ataque a los acuerdos existentes", afirmó Behle, quien advirtió que "esto pone en peligro el transporte público como servicio público" .

Agregó que "quien se niega a ofrecer mejores condiciones laborales y una remuneración justa, priva de su participación a las muchas personas que dependen del transporte público".

Behle anunció una "ronda dura" si no se produce ningún avance en las negociaciones.

"Con la convocatoria de huelga enviamos una clara señal de determinación. Los trabajadores están dispuestos a luchar por sus reivindicaciones", aseguró.

Las mejoras que exige ver.di para los trabajadores del transporte público son, entre otras, la reducción de la semana laboral y de los turnos, la ampliación de los tiempos de descanso, pero también mayores complementos por trabajar de noche y en fin de semana.

En Baviera, Brandeburgo, Sarre, Turingia y Hamburgo se negocia además un aumento de salario.

La actual ronda de negociaciones afecta a casi 100.000 empleados de 150 empresas de transporte municipal y empresas de autobuses de los distritos, así como de las ciudades-estado de Berlín, Hamburgo y Bremen.

El sindicato cuenta con que el transporte público quedará paralizado el lunes próximo, a excepción de Baja Sajonia, donde los aproximadamente 5.000 empleados no han sido llamados a la huelga debido a su obligación a cumplir la paz laboral vigente.

En el caso de Hamburgo, se decidirá a lo largo de este viernes, tras las negociaciones actuales, si el sindicato también convoca una huelga para el lunes. EFECOM

