Espana agencias

Condenado a 7 años por matar a un hombre que entró en su casa a robar plantas de marihuana

Guardar

Palma, 30 ene (EFE).- La Audiencia de Baleares ha condenado a siete años de prisión a un hombre por apuñalar mortalmente a otro que en 2020 se introdujo en su finca de Inca (Baleares) con la intención de robarle plantas de marihuana acompañado de otras tres personas.

La sentencia, redactada por el magistrado que preside el tribunal popular que en su veredicto le considera culpable de homicidio, le impone, además de la prisión, el pago de una indemnización de casi 158.000 euros para los familiares del fallecido.

El escrito, contra el que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), va en consonancia con lo dictado por el jurado, puesto que considera que el principal encausado atacó mortalmente con un arma blanca a la víctima, que se había colado en su propiedad junto con otras tres personas con el objetivo de apoderarse de plantas de marihuana.

En cuanto a los otros tres acusados por tentativa de robo en casa habitada, que acompañaban a la víctima, el magistrado les ha impuesto un año de cárcel.

Fiscalía desde el principio ha defendido que se trataba de un homicidio aunque, después del veredicto, decidió rebajar su petición contra el principal procesado de 15 años de cárcel a seis, después de que el jurado reconociera que el individuo actuó movido por el miedo y que fue colaborativo con los agentes.

No obstante, el fallo se ha acercado más a la petición alternativa hecha por las acusaciones particulares ejercidas por los familiares del fallecido que, si bien anunciaron que recurrirían la negativa del jurado de considerar la muerte como un asesinato, pidieron que provisionalmente se le condenara a siete años y medio de cárcel.

En consonancia con la decisión del tribunal popular, el magistrado responsable de redactar el fallo ha decidido imponerle una pena dentro de la mitad inferior del delito de homicidio, que se traduce en los siete años de cárcel que han recaído sobre él.

Sobre la confesión, ha argumentado que, aunque el individuo tuvo una "actitud colaboradora" con la Guardia Civil y entregó la ropa ensangrentada, "no declaró con claridad sobre determinados puntos" importantes para el esclarecimiento de los hechos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Bolsa española logra un nuevo récord intradía y alcanza los 17.950 puntos

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes 30 de enero de 2026

Infobae

Page pide una estrategia de país sobre inmigración pactada entre los grandes partidos

Infobae

El fallecido en un cuarto de contadores de Benalmádena llevaba desaparecido casi un mes

Infobae

Recuperan el cuerpo sin vida de un hombre flotando en una playa de la costa de Granada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Un alcalde independiente que gobierna con PSOE y Más Madrid diseña un plan urbanístico para construir 1.200 viviendas en suelo protegido de un enclave natural de la sierra (Cercedilla)

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

ECONOMÍA

Iryo y Renfe se enfrentan

Iryo y Renfe se enfrentan a Adif por los retrasos que provocan los límites de velocidad y se niegan a indemnizar a los viajeros pese a estar obligados

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Se venden 14 pueblos en Cataluña: 450.000 euros por un aldea abandonada a 20 minutos de Andorra

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”