Con Messi y otras figuras, Inter Miami visita al Atlético Nacional en un amistoso inédito

Medellín (Colombia), 30 ene (EFE).- El Inter Miami, con Lionel Messi y otras figuras, visitará el sábado al Atlético Nacional en un amistoso inédito que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y servirá a ambos equipos de preparación para esta temporada, en la que el club colombiano ya disputa competiciones oficiales.

Este será el segundo partido de pretemporada del club estadounidense, dirigido por el argentino Javier Mascherano y campeón vigente de la MLS, que viene de ser goleado 3-0 por el Alianza Lima en Perú.

Además de Messi, se espera que en el partido del sábado aparezcan como titulares el también argentino Rodrigo De Paul, exjugador del Atlético de Madrid; el centrocampista venezolano Telasco Segovia, exjugador del Sampdoria, y el veterano goleador uruguayo Luis Suárez.

La principal baja del equipo, entre tanto, será la del lateral español Sergio Reguilón, quien sufrió un esguince de grado dos en su rodilla derecha en los primeros minutos del juego ante Alianza Lima.

El central uruguayo Maximiliano Falcón aseguró que el equipo tratará de aprovechar este encuentro para enfocarse en lo que les pueda servir para la temporada 2026.

"Tenemos unos partidos más de pretemporada por delante y este tenemos que aprovecharlo al máximo como equipo para intentar buscar nuestra identidad de juego, que nos viene pidiendo el entrenador y poco a poco en los entrenamientos lo hemos ido logrando. Así que al principio nos cuesta un poco, pero vamos por buen camino", expresó el exjugador de Colo Colo en una conferencia de prensa.

Atlético Nacional, por su parte, debutó hace dos semanas en la liga colombiana con una victoria 4-0 sobre el Boyacá Chicó y, desde entonces, no ha vuelto a jugar, pues su partido de la semana pasada ante Jaguares fue aplazado por los conciertos de Bad Bunny en Medellín y el encuentro de esta semana ante Junior fue pospuesto por el amistoso ante el Inter Miami.

El equipo, dirigido por Diego Arias y cuyo principal reto de 2026 será la Copa Sudamericana, contará con toda su nómina para este partido, que incluye a los internacionales colombianos David Ospina, Andrés Román, William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

También forman parte del equipo el veterano lateral argentino Milton Casco, que llegó esta temporada para reemplazar al uruguayo Camilo Cándido, y el extremo venezolano Eduard Bello, contratado para sustituir a Marino Hinestroza que se marchó al Vasco da Gama.

Tras el partido del sábado, el Inter Miami culminará su pretemporada en Ecuador con dos amistosos, uno contra el Barcelona de Guayaquil el 7 de febrero y otro contra el Independiente del Valle el 13 del segundo mes del año, para debutar el 21 en la MLS como visitante ante Los Ángeles FC. EFE