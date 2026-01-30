Espana agencias

CK Hutchison cae un 4,6 % en bolsa tras golpe judicial a los puertos que opera en Panamá

Pekín, 30 ene (EFECOM).- Las acciones del conglomerado hongkonés CK Hutchison cerraron este viernes con pérdidas del 4,6 % después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara "inconstitucional" la concesión de la operación de dos puertos en el canal a su filial Panama Ports Company (PPC) por parte del Estado del país centroamericano.

La caída de los títulos de la compañía en la Bolsa de Hong Kong arrastró también al índice de referencia de este parqué, el Hang Seng, que terminó la sesión con una caída del 2,08 %.

PPC, subsidiaria de CK Hutchison, maneja los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997, una concesión que el conglomerado iba a traspasar como parte de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock.

La operación, sin embargo, estaba estancada en medio de una batalla geopolítica entre Estados Unidos y China, país que exige que la estatal Cosco tenga una participación mayoritaria en ese consorcio.

La compañía respondió hoy al fallo judicial a través de un comunicado citado por medios en el que sostiene que este carece de base legal, defiende que siempre ha actuado de acuerdo a la ley y advierte de que si es preciso recurrirá a la vía legal nacional e internacional para defender sus intereses.

PPC denunció haber sido víctima durante más de un año de una "campaña" del Gobierno panameño, cuyas acciones consideró que socavan la reputación del país, su Estado de derecho y su posición como centro logístico globalmente competitivo.

Además, la firma aseguró que ha actuado "con completa transparencia" durante los procesos de auditoría.

Por su parte el Gobierno chino prometió que tomará "todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas", aunque no entró a valorar el contenido del fallo ni las decisiones del poder judicial panameño.

El fallo de la CSJ responde a dos demandas de la Contraloría de Panamá basadas en una auditoría que reveló "numerosas irregularidades" del contrato de concesión, calificado de "leonino y abusivo contra los intereses del país" por el contralor general, Anel Flores.

Dicho contrato fue extendido automáticamente en 2021 en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones consideradas desfavorables para el Estado panameño, que posee solo el 10 % de las acciones en la empresa.

El acuerdo de compra venta de los dos puertos al consorcio liderado por BlackRock fue interpretado en su momento por el presidente de EE. UU., Donald Trump, como una victoria de su Administración, opuesta a lo que consideraba "control chino" del Canal de Panamá por la presencia del operador hongkonés en dos de los cinco puertos que rodean el paso navegable. EFECOM

