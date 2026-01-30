Espana agencias

China condena las medidas de EE. UU. contra el abastecimiento energético de Cuba

Pekín, 30 ene (EFECOM).- China expresó este viernes su respaldo a Cuba y condenó las medidas adoptadas por Estados Unidos contra el suministro de petróleo a la isla, al considerar que vulneran la soberanía del país caribeño y privan a su población de su derecho al desarrollo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun afirmó hoy en una rueda de prensa que Pekín "apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y su seguridad nacionales", y se opone a "la injerencia externa" y a "acciones e incluso prácticas inhumanas que privan al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo".

Las declaraciones se produjeron tras la firma por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, de una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a los bienes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, al considerar que la situación en la isla constituye una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

La orden faculta a los departamentos de Comercio y Estado a determinar qué países podrían verse afectados por los nuevos gravámenes, en un contexto en el que Washington ha señalado a China, Rusia e Irán entre los actores que mantienen vínculos energéticos con La Habana.

Pekín evitó pronunciarse sobre posibles impactos concretos de la medida en las relaciones comerciales con Estados Unidos, pero reiteró su rechazo a las sanciones unilaterales y a cualquier política de presión que, a su juicio, agrave la situación humanitaria en la isla.

China ha defendido de forma reiterada el levantamiento del embargo estadounidense a Cuba y ha criticado en foros internacionales el uso de sanciones como instrumento de política exterior.

En los últimos años, ambos países han mantenido cooperación en ámbitos como la asistencia financiera y el suministro de bienes básicos y, según expertos, Cuba también revendía a China parte del petróleo subvencionado que recibía de Venezuela, una ayuda paralizada desde la intervención estadounidense en ese país.

Las declaraciones de Guo se suman a posicionamientos previos de Pekín en los que ha asegurado que continuará prestando apoyo a Cuba "dentro de sus capacidades", en un momento de creciente presión internacional sobre el suministro energético a la isla.

Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética, marcada por la escasez de productos básicos, la falta de combustible y frecuentes apagones, un contexto que las autoridades cubanas atribuyen en gran medida al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, además de a factores internos y al impacto acumulado de la pandemia.

La isla lleva varios años sumida en una de sus peores crisis debido entre otros factores a la ineficiencia de su sistema económico centralizado y traducida en desabastecimiento de combustible, alimentos, medicinas y otros productos básicos. EFECOM

