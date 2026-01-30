Celtic-Stuttgart y Fenerbahce-Nottingham, duelos estelares de dieciseisavos

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El sorteo de los dieciseisavos de final ('play-offs') de la Liga Europa deparó dos duelos estelares, Celtic-Stuttgart y Fenerbahce-Nottingham, y el enfrentamiento del Celta con el PAOK griego, al que ya superó en la primera fase.

El conjunto escocés, uno de los históricos del continente, ha tenido una fase liguera un tanto irregular, aunque consiguió reaccionar a tiempo y, con un triunfo en la última jornada ante el Utrecht, certificó su continuidad en el torneo.

Ahora deposita sus esperanzas en esta evolución que necesita ratificar ante uno de los aspirantes a llegar lejos, el Stuttgart, que se quedó fuera del 'top ocho' principalmente por su derrota en Roma.

El Fenerbahce, que ha ido de más a menos y se ha metido en esta ronda con ciertos apuros, se medirá al Nottingham, cuya andadura es radicalmente opuesta. Tras un mal inicio se recuperó notablemente y, con tres victorias en los últimos cuatro encuentros, alcanzó la decimotercera plaza.

Mientras tanto, el Celta se verá las caras de nuevo con el PAOK, al que superó por 3-1 en la fase de Liga en Balaídos. El conjunto de Claudio Giráldez, penalizado por sus tres derrotas, no quiere despertar del sueño europeo y espera salir airoso del estadio Toumba para sentenciar en su feudo, aunque el cuadro no es ni mucho menos fácil porque luego se tendrá que medir a uno de los dos primeros, el Lyon o el Aston Villa.

El Panathinaikos de Rafa Benítez se encontrará al correoso Viktoria Plzen checo, que no conoce la derrota y con el que empató a cero en la primera fase en Atenas; el Ludogorets y el Ferencvaros anuncian dos encuentros de gran rivalidad; el Brann noruego, clasificado como vigésimo cuarto por mejor diferencia de goles, será el rival del Bolonia italiano; el Genk, que rozó el 'top ocho', jugará ante el Dinamo Zagreb; y el Lille francés se medirá al Estrella Roja serbio. EFE