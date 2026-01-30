Espana agencias

Celtic-Stuttgart y Fenerbahce-Nottingham, duelos estelares de dieciseisavos

Guardar

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El sorteo de los dieciseisavos de final ('play-offs') de la Liga Europa deparó dos duelos estelares, Celtic-Stuttgart y Fenerbahce-Nottingham, y el enfrentamiento del Celta con el PAOK griego, al que ya superó en la primera fase.

El conjunto escocés, uno de los históricos del continente, ha tenido una fase liguera un tanto irregular, aunque consiguió reaccionar a tiempo y, con un triunfo en la última jornada ante el Utrecht, certificó su continuidad en el torneo.

Ahora deposita sus esperanzas en esta evolución que necesita ratificar ante uno de los aspirantes a llegar lejos, el Stuttgart, que se quedó fuera del 'top ocho' principalmente por su derrota en Roma.

El Fenerbahce, que ha ido de más a menos y se ha metido en esta ronda con ciertos apuros, se medirá al Nottingham, cuya andadura es radicalmente opuesta. Tras un mal inicio se recuperó notablemente y, con tres victorias en los últimos cuatro encuentros, alcanzó la decimotercera plaza.

Mientras tanto, el Celta se verá las caras de nuevo con el PAOK, al que superó por 3-1 en la fase de Liga en Balaídos. El conjunto de Claudio Giráldez, penalizado por sus tres derrotas, no quiere despertar del sueño europeo y espera salir airoso del estadio Toumba para sentenciar en su feudo, aunque el cuadro no es ni mucho menos fácil porque luego se tendrá que medir a uno de los dos primeros, el Lyon o el Aston Villa.

El Panathinaikos de Rafa Benítez se encontrará al correoso Viktoria Plzen checo, que no conoce la derrota y con el que empató a cero en la primera fase en Atenas; el Ludogorets y el Ferencvaros anuncian dos encuentros de gran rivalidad; el Brann noruego, clasificado como vigésimo cuarto por mejor diferencia de goles, será el rival del Bolonia italiano; el Genk, que rozó el 'top ocho', jugará ante el Dinamo Zagreb; y el Lille francés se medirá al Estrella Roja serbio. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ibon Navarro dice que el club contratará un jugador por la lesión de Alberto Díaz

Infobae

Alemany, sobre el mercado: “No vamos a parar hasta el lunes”

Infobae

Simeone confirma la baja de Giuliano contra el Levante

Infobae

Simeone: “No hay otra mejor manera de cambiar los pitos que salir campeón”

Infobae

El Barça no se fía de las urgencias del Elche

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

Alcaraz - Djokovic, en directo:

Alcaraz - Djokovic, en directo: sigue la final del Open de Australia en vivo

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja