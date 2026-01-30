Catorce comunidades en alerta por viento, nieve, lluvia y olas, con Galicia en nivel rojo

Madrid, 30 ene (EFE).- Galicia está en nivel rojo de alerta por peligro extraordinario, por olas de hasta 8 metros y además en nivel amarillo (peligro bajo) por vientos, lluvias y nieve, a la que se suman otras trece comunidades bajo aviso naranja o amarillo por alguna o varias de dichas inclemencias.

En nivel naranja (riesgo importante) se encuentran los siguientes territorios: Andalucía, por viento y oleaje; Asturias, Cantabria y la ciudad autónoma de Melilla, por temporal marítimo, y en amarillo por viento; Castilla-La Mancha, por viento; y País Vasco, por mala mar, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Otras ocho comunidades autónomas están en nivel amarillo de riesgo. Se trata de: Aragón, Madrid y Castilla y León, por viento y nevadas; Baleares, por viento y temporal marítimo; Cataluña, por viento, temporal marítimo y nevadas; Extremadura, Comunidad Valenciana y región de Murcia, por viento.

Este viernes se mantendrá la circulación atlántica dominando el tiempo en la península y Baleares, con el paso de frentes y la entrada por el norte peninsular de una masa polar marítima.

En Galicia está en alerta roja con peligro extraordinario el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña y Rías Baixas y la zona del Miño en Pontevedra, en donde habrá olas que podrán alcanzar 9 metros de altura por vientos marinos de hasta 88 kilómetros por hora.

Soplarán vientos muy fuertes y están en nivel naranja el valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas en Almería. Asimismo, en la provincia de Jaén, en Cazorla y Segura y en Alcaraz (Albacete). En estas zonas las rachas serán de hasta 90 kilómetros por hora.

En Nevada y Alpujarras (Granada) las rachas alcanzarán hasta 100 kilómetros por hora.

Está en nivel naranja por temporal marítimo la franja cantábrica y en el sur la costa almeriense y la ciudad autónoma de Melilla.

Por otra parte, las precipitaciones serán persistentes y localmente fuertes en Galicia.

Se acumularán más de 40 litros por metro cuadrado de lluvias en doce horas en zonas de la comunidad gallega como Ourense y el interior de Pontevedra.

Los acumulados de nieve serán significativos en zonas de montaña de la mitad norte peninsular.

Nevará en amplias zonas de la mitad norte, principalmente de la meseta norte y su entorno, a una cota de 1.200/1.500 metros, pudiendo bajar hasta los 800-1.000 metros al final del día en el cuadrante noroeste, con acumulados significativos en zonas de montaña.

En la sierra de Madrid las nevadas acumularán más de 5 centímetros en 24 horas en Somosierra a partir de 1.000-1.200 metros.

También se prevén esos niveles de nieve en el sistema central de Ávila y de Segovia, e incluso de más de 10 centímetros en la zona de Sanabria en la provincia de Zamora.

Las rachas de viento serán muy fuertes de componente oeste en el Cantábrico, mitad norte de la vertiente atlántica, Alborán, y gran parte de la meseta sur y del tercio oriental peninsular.

Soplarán rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora en muchas de esas zonas. Se alcanzarán intensidades de más de 90 kilómetros por hora en la cordillera y Picos de Europa de Asturias y en la suroccidental y litoral occidental de Asturias. EFE