Catorce carreteras cortadas por la nieve y otras 31 por inundaciones en la red secundaria

Madrid, 30 ene (EFE).- El temporal de nieve y lluvia que continúa este viernes azotando la Península afecta este mediodía a un total de 61 carreteras, de las que 14 están cerradas a la circulación por la nieve y 31 por inundaciones, todas ellas de la red secundaria.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), a las 13.00 horas las zonas más afectadas por el temporal de nieve siguen siendo Aragón (especialmente, la provincia de Huesca), Castilla y León y las provincias andaluzas de Almería y Granada.

Además, tanto en la A-6 como en la AP-6 entre León y Asturias, la DGT solicita extremar la precaución y ha prohibido adelantar a los vehículos pesados.

La nieve ha obligado a cerrar al tráfico algunos tramos en 14 vías secundarias: la AL-5405, entre Granada y Almería; las A-395 y A-4025 en Sierra Nevada (Granada); la TE-68, entre Guadalaviar y el Valle Cabriel (Teruel); y la LN-8, en Asturias.

En Castilla y León están cortadas la DSA-191 en Candelario (Salamanca); y la ZA-103 en Zamora.

En Cáceres permanecen cerradas las CC-137, CC-224, CC-241, CC-242 y CC-437 y, en Navarra, la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati.

Además, en siete tramos de carreteras de las provincias de Almería, Granada, Huesca, Burgos, León, Salamanca, Lleida y Navarra es obligatorio el uso de cadenas para circular.

Por otro lado, la lluvia ha provocado cortes en 31 carreteras secundarias, especialmente en Andalucía, donde la provincia de Cádiz es la más afectada, con 17 vías -ninguna de la red principal- en las que no se puede circular en alguno de sus tramos.

Cuatro de Granada, tres de Jaén, una de Córdoba, otra de Málaga y otra de Sevilla completan las 31 vías andaluzas afectadas con cortes a la circulación por las inundaciones que han provocado las lluvias.

En Castilla y León, en dos carreteras -las LE-5703 y LE-5705-, hay cortes al tráfico por esa misma causa, y lo mismo ocurre en Extremadura en la CC-146 (Cáceres).

Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

También recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.EFE

