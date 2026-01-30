Cataluña flexibiliza restricciones por peste porcina y cierra parte de Collserola de noche

Barcelona, 20 ene (EFECOM).- La Generalitat catalana ha levantado restricciones por la peste porcina en actividades de ocio en grupo durante el día en 73 municipios, pero en cambio restringe el acceso de noche a una zona del Parque de Collserola, lo que afecta a 9 municipios.

Así lo ha explicado este viernes el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una comparecencia de prensa para detallar la nueva resolución sobre las restricciones por la peste porcina.

La resolución divide el área afectada, de unos 20 kilómetros, en tres zonas en función de la cercanía a los dos primeros casos detectados de peste porcina africana (PPA) en noviembre, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

En la zona de bajo riesgo, con 73 municipios, la Generalitat levanta las restricciones que había hasta el presente a las actividades deportivas, educativas y de ocio organizadas en grupo en el medio natural, aunque se mantienen las limitaciones para granjas y movimientos de animales.

En cambio, la resolución crea una nueva área del Parque Natural de Collserola, que afecta a nueve municipios, en la que restringe el acceso nocturno al medio natural entre las 22:00 y las 6:00 horas para facilitar las capturas preventivas de jabalíes. EFECOM