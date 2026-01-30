Cataluña, en alerta por rachas de viento de más de 72 km/h en el litoral y prelitoral

Barcelona, 30 ene (EFE).- La Generalitat ha activado la alerta del plan Vencat de Protección Civil por la previsión de rachas de viento que pueden superar los 72 kilómetros por hora a partir de esta medianoche y hasta mañana a última hora de la tarde, especialmente en el litoral y prelitoral central y sur de Cataluña.

Ante esta previsión, Protección Civil ha pedido mucha precaución en los desplazamientos, por la posible presencia de obstáculos en la vía, y en las actividades al aire libre, así como consultar el estado de las carreteras y la previsión meteorológica y asegurar o retirar elementos que puedan caer de fachadas, terrazas y balcones.

Protección Civil también recomienda evitar situarse en zonas arboladas o en espacios con elementos inestables, como carteles, muros y otras estructuras susceptibles de desprenderse por el viento.

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), las rachas de viento podrán superar los 72 kilómetros por hora en las comarcas del Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Alt Penedès, Baix Penedès, Anoia y Baix Llobregat.

Asimismo, en las comarcas del extremo sur de Cataluña, como el Baix Ebre y el Montsià, y del norte, como el Ripollès y el Alt Empordà, la posibilidad de superar los 72 kilómetros por hora será menor. EFE