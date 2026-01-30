Espana agencias

Casi 22.000 empleados públicos perdieron su trabajo en el segundo año de Gobierno de Milei

Buenos Aires, 30 ene (EFECOM).- Casi 22.000 empleados públicos perdieron su trabajo durante el segundo año de Gobierno del presidente Javier Milei, lo que representa una reducción del 7,2 % interanual en la estructura estatal de Argentina, en línea con el estricto plan de ajuste por parte de la administración ultraderechista.

El Estado argentino empleó en diciembre de 2025 a 280.120 personas, 21.742 menos que en el mismo mes de 2024, según difundió este viernes el Instituto de Estadística y Censos (Indec), con base en datos propios y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, organismo creado por Milei al asumir la Presidencia para llevar a cabo los recortes en la estructura estatal.

La administración pública nacional fue la que mayor cantidad de puestos de trabajo perdió durante 2025, con 14.572 menos (-7,1 %), mientras que las empresas y entidades controladas por el Estado fueron las que bajaron en mayor porcentaje su dotación, con un 7,4 % (7.170 puestos menos).

La Presidencia, la Jefatura de Gabinete y los distintos ministerios fueron los sectores del organigrama estatal que mayor porcentaje de empleados, con una reducción durante el último año del 10,4 % de su planta.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró este viernes la reducción del empleo público a través de un mensaje en su cuenta de la red social X: "Esta motosierra es la que le permitió a Javier Milei y (al ministro de Economía) Luis Caputo bajar los impuestos nacionales".

La cartera liderada por Sturzenegger había informado a principios de enero que, gracias a una reducción del 12,1 % en la plantilla de trabajadores públicos desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, el Estado había logrado un ahorro de 2.444 millones de dólares.

"Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro total alcanza los 2.444 millones de dólares", dijo el informe, que incluyó en sus cálculos los 37.595 puestos de trabajo público que se perdieron en 2024.

Según un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los salarios de empleados públicos nacionales perdieron un 34,1 % de su valor entre noviembre de 2023 -último período previo al inicio de la gestión del líder ultraderechista- y el mismo mes de 2025.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dijo a EFE que, producto de los despidos y recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno, "el nivel prestacional del sector público hoy en la Argentina está en su piso mínimo histórico", lo que provoca una "fenomenal pérdida de derechos para todo el pueblo".

"El Gobierno tiene que apagar la motosierra en el Estado, que no soporta un solo recorte más", dijo Aguiar, y expresó que el efecto del ajuste se refleja en que la calidad de la salud y la educación públicas en el país solo se sostiene por el profesionalismo de médicos y docentes, pero que la "desinversión" resulta manifiesta.

El sindicalista expresó a EFE que los recortes de personal y presupuesto muestran una "clara intención en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) de aumentar las transferencias multimillonarias de recursos desde el sector público al sector privado".

EFE

