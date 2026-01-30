Espana agencias

Caixabank sube en bolsa más del 3,6 % tras ganar 5.891 millones en 2025, un 1,8 % más

Madrid, 30 ene (EFECOM).- Caixabank sube más del 3,60 % en bolsa respondiendo los inversores a los resultados presentados este viernes por la entidad en 2025, en los que logró un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8 % más que en 2024, impulsado por el crecimiento del volumen de negocio.

Media hora después de la apertura del mercado, los títulos de Caixabank se sitúan en 10,85 euros tras subir el 3,68 %, liderando las subidas del selectivo español, IBEX 35.

En lo que va de año, el valor sube en bolsa un 2 %.

El selectivo español ha abierto la sesión de este viernes con una subida en torno al 0,50 % pero tras los primeros compases ya sube un 0,95 %, y ha recuperado los 17.747,06 puntos.

Además de la presentación de los resultados de la entidad, el consejo de administración del banco ha acordado proponer a la junta general de accionistas la distribución de un dividendo complementario de 2.320 millones con cargo a los beneficios de 2025, lo que eleva el dividendo total a 3.499 millones, o 50 céntimos brutos por acción, un 15 % más que el ejercicio anterior.

Según la analista de Renta 4 Nuria Álvarez, los resultados del cuarto trimestre de Caixabank se han situado en línea con sus estimaciones y las de consenso en margen de intereses y gastos de explotación, mientras que el resto de los ingresos han superado las previsiones y las provisiones han sido menores a lo previsto.

Por ello, desde Renta 4 se considera que las cifras presentadas por Caixabank muestran unas tendencias sólidas, y mantienen el precio objetivo de la acción en 10,25 euros.

Por su parte, el analista de Bankinter Rafael Alonso ha destacado que Caixabank ha batido expectativas con un beneficio neto por acción de 1.494 millones en el cuarto trimestre, y al mejorar sustancialmente los objetivos estratégicos del periodo 2025-2027.

Bankinter mantiene la recomendación de "compra" sobre el valor y sitúa el precio objetivo de la acción en 10,35 euros. EFECOM

