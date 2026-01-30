Espana agencias

CaixaBank eleva el beneficio a 5.891 millones, un 1,8 % más, y mejora sus perspectivas

Valencia, 30 ene (EFECOM).- CaixaBank ha presentado este viernes un beneficio de 5.891 millones de euros en 2025, un aumento del 1,8 % respecto al año anterior, tras haber superado sus objetivos de crédito, por lo que ha actualizado al alza sus previsiones de crecimiento de cara a los próximos ejercicios.

Uno de los principales frenos al resultado del último año ha sido la contracción del 3,9 % del margen de intereses (hasta 10.671 millones), provocada por el descenso de tipos, una tendencia que ha comenzado a revertir en los dos últimos trimestres y que espera dejar atrás en el camino hacia 2027, cuando espera situarse en torno a los 12.500 millones.

La actualización de los objetivos de su plan estratégico contemplan un crecimiento del volumen de negocio del 6 % en los dos próximos ejercicios, frente al 4 % que anticipaba hasta ahora, según ha desgranado en una rueda de prensa el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar.

El directivo ha resaltado que a principios del pasado año los analistas anticipaban una caída del 10 % en el resultado del grupo a raíz de la reducción de márgenes por la caída de tipos, una previsiones que se han revertido gracias a una actividad "mucho más robusta de lo esperado".

Las palancas para avanzar en dirección hacia un margen de intereses más elevado son la buena marcha de la economía española, la evolución en la curva de tipos y ciertas cuestiones técnicas del balance de la entidad, que arrastra aún deuda a tipos bajos heredada de la época de la fusión con Bankia, ha explicado el director de Contabilidad, Control de Gestión y Capital, Matthias Bulach.

El volumen de negocio alcanza 1,1 billones de euros a final del año, tras crecer un 6,9 %. La cartera de crédito sano se incrementa un 7 % y los recursos de clientes aumentan un 6,8 %.

En empresas, la cartera de crédito sano sube en el año en 12.373 millones, un 7,6 %, mientras que para la adquisición de vivienda lo hace en 8.484 millones, un 6,5 % más, y en consumo, en 2.560 millones, un 12,4 % más.

La morosidad se sitúa en niveles mínimos, con una tasa del 2,1 % a cierre de 2025, frente al 2,6 % de un año antes, mientras que el saldo de dudosos se reduce en 1.611 millones de euros y la ratio de cobertura, que muestra qué parte de los créditos dudosos tiene ya cubierta el banco con provisiones, mejora hasta el 77 %.

El neobanco Imagin cierra el ejercicio con cerca de 4 millones de clientes, un 10 % más, y un volumen de negocio de 22.000 millones, un 25 % más, que representa el 2 % del volumen total del grupo.

Imagin es "una importante palanca para la captación de clientes", ya que alrededor del 50 % de los nuevos clientes en España lo son a través del banco digital, que alcanza una cuota de mercado en nóminas del 9 %, ha subrayado la entidad.

El tipo de cliente del neobanco es "mucho más joven" que el de CaixaBank, lo que explica en parte la diferencia de peso en el balance del grupo.

La situación del mercado inmobiliario es "muy diferente" de la que se vivía en 2008, ha insistido Gortázar. En aquel momento llegó a haber 800.000 viviendas iniciadas, frente a las cerca de 150.000 actuales, la inversión residencial en el PIB ha bajado a la mitad y el peso en los balances bancarios de la producción inmobiliaria se ha reducido en tres veces y media.

Una de las bases del problema de la vivienda en España es que no se construye lo suficiente, debido principalmente a la falta de suelo y a los largos procesos necesarios para liberalizarlo.

En ese contexto, el directivo pide mayor coordinación entre administraciones y más impulso a la inversión privada, dado que el país no tiene "el capital público necesario" para acometer el volumen de construcción requerido.

Previa aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, se distribuirá en abril un dividendo complementario de 33,21 céntimos brutos por título, un segundo pago con el que la remuneración al accionista correspondiente a 2025 se situará en el 59,4 % del beneficio neto consolidado.

En total, se distribuirá un dividendo total de 3.499 millones con cargo a 2025, o 50 céntimos por acción.

De cara a 2026, el consejo ha acordado mantener el mismo plan de dividendos, con una distribución en efectivo de entre el 50 % y el 60 % del beneficio. EFECOM

(foto)

