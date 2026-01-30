Espana agencias

CAF destinará 450.000 dólares para recuperar la cuenca del río Guayas, la mayor de Ecuador

Guardar

Ciudad de Panamá, 29 ene (EFE).- El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinará 450.000 dólares para la recuperación de la cuenca del río Guayas, la más grande de Ecuador, que nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el océano Pacífico tras pasar por Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

Esta partida fue anunciada el jueves durante el segundo y último día del Foro Económico Internacional que CAF organiza en Ciudad de Panamá, según informó en un comunicado la Prefectura del Guayas, la provincia costera de Ecuador cuya capital es Guayaquil.

"Este es un hecho histórico, porque se trata de la primera cooperación o asistencia técnica no reembolsable de CAF con la Prefectura del Guayas para llevar adelante un proyecto de mantenimiento de una cuenca hidrográfica de la que depende casi el 50 % de la población del Ecuador", señaló la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

"Enfrentamos desafíos permanentes como la sequía, las inundaciones, la deforestación y el crecimiento urbano desordenado, por lo que este proyecto busca garantizar la sostenibilidad de la cuenca y, al mismo tiempo, de las actividades productivas de los ecuatorianos”, añadió Aguiñaga.

La prefecta indicó que de esta forma "ponemos en la mirada del mundo que Ecuador quiere hacer las cosas bien para proteger una cuenca de la cual nos abastecemos casi cinco millones de ecuatorianos".

Diana Mejía, representante de CAF en Ecuador, destacó que esta operación consolida al organismo como el banco verde de la región, y resaltó la importancia de un trabajo conjunto que permita estructurar el proyecto y los mecanismos de financiamiento para las siete provincias que integran la Mancomunidad.

La máxima autoridad del Guayas se reunió también con Óscar Avalle, representante de la CAF en El Salvador, para conocer la experiencia del canje de deuda por naturaleza, implementada por ese país como un mecanismo para la recuperación de una cuenca hídrica estratégica.

"Ecuador está reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible, asegurando que la gestión de una cuenca no sea únicamente una acción de protección ambiental, sino también una oportunidad para generar desarrollo”, manifestó el funcionario. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Once Caldas se lleva un punto de su visita al América de Cali

Infobae

Cuatro líderes, con River como destacado, deja la segunda jornada del torneo argentino

Infobae

Kevin Warsh, candidato a presidente de la Fed, se reunió este jueves con Trump, según WSJ

Infobae

El Supremo de Panamá declara inconstitucional contrato con operador hongkonés de puertos

Infobae

La odisea de siete españoles para ver a Alcaraz en semifinales acaba con final feliz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francina Armengol firma un convenio

Francina Armengol firma un convenio para garantizar la traducción al catalán de las leyes que se aprueben en el Congreso

La DGT trabaja en una nueva señal que avisará en tiempo real de averías y accidentes en carretera: será complementaria de la baliza V16

La Sanidad vasca admite ahora que se han administrado dos tipos más de vacunas caducadas: podrían verse afectados 78 pacientes

La Fiscalía investiga si la vacunación con dosis caducadas en el País Vasco constituye un delito contra la salud pública

Bruselas prepara un endurecimiento de la política de visados para reducir al mínimo las llegadas irregulares a la Unión Europea

ECONOMÍA

Comprobar Super ONCE: los resultados

Comprobar Super ONCE: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 29 de enero de 2026

Ignacio de la Calzada, abogado: “Solo te vas a poder ir de un trabajo de cuatro formas”

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Es normal que tus problemas personales afecten a tu trabajo y deberían darte flexibilidad”

Sorteo 4 Triplex de la Once: resultados de hoy, 29 de enero del 2026

7 de cada 10 empresas españolas han registrado un aumento en el absentismo a corto plazo, según una encuesta

DEPORTES

Chattanooga, la sede de España

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla