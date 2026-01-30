CAF destinará 450.000 dólares para recuperar la cuenca del río Guayas, la mayor de Ecuador

Ciudad de Panamá, 29 ene (EFE).- El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinará 450.000 dólares para la recuperación de la cuenca del río Guayas, la más grande de Ecuador, que nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el océano Pacífico tras pasar por Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

Esta partida fue anunciada el jueves durante el segundo y último día del Foro Económico Internacional que CAF organiza en Ciudad de Panamá, según informó en un comunicado la Prefectura del Guayas, la provincia costera de Ecuador cuya capital es Guayaquil.

"Este es un hecho histórico, porque se trata de la primera cooperación o asistencia técnica no reembolsable de CAF con la Prefectura del Guayas para llevar adelante un proyecto de mantenimiento de una cuenca hidrográfica de la que depende casi el 50 % de la población del Ecuador", señaló la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

"Enfrentamos desafíos permanentes como la sequía, las inundaciones, la deforestación y el crecimiento urbano desordenado, por lo que este proyecto busca garantizar la sostenibilidad de la cuenca y, al mismo tiempo, de las actividades productivas de los ecuatorianos”, añadió Aguiñaga.

La prefecta indicó que de esta forma "ponemos en la mirada del mundo que Ecuador quiere hacer las cosas bien para proteger una cuenca de la cual nos abastecemos casi cinco millones de ecuatorianos".

Diana Mejía, representante de CAF en Ecuador, destacó que esta operación consolida al organismo como el banco verde de la región, y resaltó la importancia de un trabajo conjunto que permita estructurar el proyecto y los mecanismos de financiamiento para las siete provincias que integran la Mancomunidad.

La máxima autoridad del Guayas se reunió también con Óscar Avalle, representante de la CAF en El Salvador, para conocer la experiencia del canje de deuda por naturaleza, implementada por ese país como un mecanismo para la recuperación de una cuenca hídrica estratégica.

"Ecuador está reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible, asegurando que la gestión de una cuenca no sea únicamente una acción de protección ambiental, sino también una oportunidad para generar desarrollo”, manifestó el funcionario. EFE