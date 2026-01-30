Espana agencias

CAF destina 500.000 dólares no reembolsables a fortalecer el sector eléctrico de Ecuador

Guardar

Quito, 30 ene (EFECOM).- El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinó 500.000 dólares para cooperación no reembolsable a fin de fortalecer el sistema eléctrico de Ecuador, informó este viernes el Ministerio de Ambiente y Energía del país andino.

Los recursos se invertirán en el programa "Apoyo Integral a CELEC para la Expansión del Sistema Eléctrico", que se ejecutará en 36 meses, y "no generan deuda ni compromisos financieros", apuntó.

Permitirán fortalecer la capacidad técnica e institucional del sector eléctrico y mejorar la planificación para garantizar la seguridad energética y el desarrollo sostenible del país.

Asimismo, ayudarán a acelerar la expansión del Sistema Nacional de Transmisión y estructurar una cartera de proyectos eléctricos estratégicos listos para financiación futura, cumpliendo estándares técnicos, ambientales y sociales internacionales.

"Esta planificación anticipada es clave frente a los desafíos estructurales del sistema, considerando que la demanda eléctrica del país crecerá hasta un 76 % hacia 2034", precisó en un comunicado.

La cooperación contempla la ejecución de estudios técnicos y socioambientales, análisis de alternativas de trazado, Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS), así como estudios de ingeniería y perfiles financieros de proyectos prioritarios.

Adicionalmente, se desarrollarán acciones de fortalecimiento institucional, orientadas a optimizar procesos, gestión y herramientas tecnológicas, y a destrabar cuellos de botella históricos del sistema eléctrico.

De manera complementaria, la CAF otorgó a Ecuador dos millones de dólares en cooperación técnica no reembolsable para el "Programa Integral de Fortalecimiento del Sector Aéreo", enfocado en estudios de factibilidad, rehabilitación de infraestructura aeronáutica, adquisición de equipamiento y fortalecimiento del rol del Estado como planificador y regulador.

La suscripción de estas cooperaciones se realizó en el marco de un Foro Internacional desarrollado esta semana en Panamá, con la participación del Ministerio de Ambiente y Energía. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hunosa quiere "aclarar" fallo judicial que anula conversión de central térmica a biomasa

Infobae

La muerte de una de las heridas eleva a 46 los fallecidos en el accidente de Adamuz

Infobae

García Ortiz paga la sanción y TS pide al novio de Ayuso su cuenta para ingresarle 10.000 euros de indemnización

Tras satisfacer la multa impuesta, el Supremo solicita datos bancarios a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, para efectuar el pago correspondiente a la indemnización civil fijada en la sentencia relativa a García Ortiz

García Ortiz paga la sanción

El Estado francés entra con un 15 % en la farmacéutica Biogaran en su cesión a BC Partners

Infobae

Marruecos bate un récord histórico en turismo con 12.700 millones de euros en ingresos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un venezolano logra la nacionalidad

Un venezolano logra la nacionalidad española tras acreditar su origen sefardí con un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España

Un hombre se sube al techo de un avión en el Aeropuerto de Valencia con una mochila y provoca un retraso de dos horas en el vuelo

Indemnización de 15.000 euros a un hombre al que no informaron de los riesgos de una anestesia general que le provocó una parada cardiorrespiratoria

Increpan a Pedro Sánchez al grito de “hijo de puta” en un mitin en Aragón y los asistentes le respaldan: “No estás solo”

Feijóo pide “no dividir fuerzas” para reducir la dependencia con Vox en Aragón: “Cualquier voto que no sea para Azcón, Sánchez lo va a celebrar”

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Triplex de la ONCE: combinación ganadora del Sorteo 3 este domingo 01 de febrero del 2026

Sorteo 2 Triplex de la ONCE: los números ganadores de este 01 de febrero del 2026

Ganadores del Sorteo 4 de Super ONCE del domingo 01 de febrero del 2026

Sorteo 1 de Triplex de la ONCE: comprueba los resultados de HOY domingo 01 de febrero del 2026

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic