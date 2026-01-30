Espana agencias

Bustinduy pregunta a la derecha si quieren para España el modelo antiinmigración de EEUU

Zaragoza, 30 ene (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha interpelado en Zaragoza a la derecha y a la extrema derecha por su posición en política migratoria y ha planteado si "los asesinatos indiscriminados por parte de la policía migratoria de ciudadanos indefensos” que practica EE.UU. es el modelo "que defienden para España".

En declaraciones a los medios en Zaragoza antes de reunirse junto a la candidata a la Presidencia de Aragón de la coalición IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, con entidades sociales, Bustinduy ha aludido a “lo que está pasando últimamente en los Estados Unidos” y ha preguntado “qué opina de esto la ultraderecha española” y “qué piensan” sobre quienes “amenazan abiertamente a la Unión Europea con invadir territorio europeo”.

Y en concreto se ha dirigido al PP, a su juicio, "quien le está abriendo la puerta de los Gobiernos autonómicos a la ultraderecha”.

Hechos ante los que el ministro ha censurado que “no han dicho ni mu” y frente a los que su espacio político defiende “un modelo radicalmente alternativo”, que ha definido como “un país democrático, construido a partir de los servicios públicos para defender los intereses de las clases trabajadoras”.

Y ese planteamiento “es lo que se vota en las urnas en Aragón la semana que viene”, ha sentenciado Bustinduy en referencia a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. EFE

Juan José Ebenezer, mecánico: " Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros"

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

