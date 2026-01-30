Bustinduy pregunta a la derecha si quieren para España el modelo antiinmigración de EEUU

Zaragoza, 30 ene (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha interpelado en Zaragoza a la derecha y a la extrema derecha por su posición en política migratoria y ha planteado si "los asesinatos indiscriminados por parte de la policía migratoria de ciudadanos indefensos” que practica EE.UU. es el modelo "que defienden para España".

En declaraciones a los medios en Zaragoza antes de reunirse junto a la candidata a la Presidencia de Aragón de la coalición IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, con entidades sociales, Bustinduy ha aludido a “lo que está pasando últimamente en los Estados Unidos” y ha preguntado “qué opina de esto la ultraderecha española” y “qué piensan” sobre quienes “amenazan abiertamente a la Unión Europea con invadir territorio europeo”.

Y en concreto se ha dirigido al PP, a su juicio, "quien le está abriendo la puerta de los Gobiernos autonómicos a la ultraderecha”.

Hechos ante los que el ministro ha censurado que “no han dicho ni mu” y frente a los que su espacio político defiende “un modelo radicalmente alternativo”, que ha definido como “un país democrático, construido a partir de los servicios públicos para defender los intereses de las clases trabajadoras”.

Y ese planteamiento “es lo que se vota en las urnas en Aragón la semana que viene”, ha sentenciado Bustinduy en referencia a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. EFE

(foto)