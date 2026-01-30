Espana agencias

Bruselas expedienta a España por no aplicar nuevas normas sobre control de criptoactivos

Bruselas, 30 ene (EFECOM).- La Comisión Europea abrió este viernes expedientes a España y otros once países de la UE por no haber aprobado a nivel nacional las nuevas normas sobre transparencia e intercambio de información sobre criptoactivos, según informó la compañía en un comunicado.

El resto de países afectados por no transponer "totalmente" esta directiva (conocida como DAC 8) a sus legislaciones nacionales, además de España, son Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Grecia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia y Portugal.

En España, el Consejo de Ministros aprobó en junio del pasado año el proyecto de ley que traslada la directiva a la legislación española y se encuentra desde entonces en fase de tramitación parlamentaria.

"Una implementación completa y a tiempo de las normas de la directiva por todos los Estados miembros es clave para conseguir una mayor transparencia y combatir la evasión y elusión fiscal en las rentas por inversiones", explicó el Ejecutivo comunitario.

La apertura del expediente -representada formalmente con el envío de una carta de emplazamiento- es el primer paso de los procedimientos comunitarios de infracción, que pueden acabar en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si los países implicados no subsanan las deficiencias identificadas por la Comisión Europea.

Los doce países apercibidos por esta cuestión disponen ahora de un plazo de dos meses para responder a las autoridades comunitarias antes de que estas den el siguiente paso, que sería el envío de un dictamen motivado que es el ultimátum antes de acudir a la Justicia europea. EFECOM

