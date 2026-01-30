Espana agencias

Brooks desborda a los Pistons, Maxey sobre la bocina y Edwards avisa a 'SGA'

Washington, 29 ene (EFE).- Dillon Brooks firmó 40 puntos este jueves en el triunfo de los Phoenix Suns ante los Detroit Pistons, Tyrese Maxey anotó otros 40 -con canasta ganadora incluida- frente a los Sacramento Kings y los Minnesota Timberwolves se impusieron a los Oklahoma City Thunder en la reedición de las Finales del Oeste de 2025.

Los Suns (29-19) jugaban una noche más sin Devin Booker, pero no lo echaron de menos gracias a Brooks, que rompió su récord de anotación en su novena temporada en la NBA.

El triunfo (por 114-96) dejó aún mejor sabor de boca por el rival que tuvieron delante: unos Pistons (34-12) en un gran momento de forma que lideran con comodidad la Conferencia Este.

Al canadiense le acompañó con 24 puntos Grayson Allen, mientras que, para Detroit, Cade Cunningham terminó con 26 puntos y Jalen Duran con 23 puntos y 13 rebotes.

Igual que Dillon Brooks, también metió 40 puntos Tyrese Maxey en la victoria de los 76ers por 113-111 sobre los Kings. Además, se convirtió en el héroe de la noche gracias a la canasta ganadora en una jugada de pizarra de Nick Nurse.

Con 4.4 segundos, Maxey cruzó la cancha, recibió el balón de Joel Embiid y entró a canasta para una bandeja única.

Embiid aportó 37 puntos en una nueva muestra de poderío del pívot camerunés, que parce haber dejado atrás el temor por lesionarse su frágil rodilla.

Entre Maxey, Embiid y Paul George (15 puntos) anotaron más del 80 % de puntos de los 76ers esta noche en Philadelphia.

Chet Holmgren ganó el saltó inicial con Rudy Gobert, pero Donte DiVincenzo recuperó el balón para los Timberwolves, en un ataque culminado con un triple de Anthony Edwards. Así, Minnesota tomaba una ventaja que ya no dejaría escapar.

Los Timberwolves se impusieron 123-111 a los Thunder en un partido que dominaron de inicio a fin, con 26 puntos de un Anthony Edwards que logró opacar los 30 anotados por Shai Gilgeous-Alexander.

Los Thunder (38-11) siguen como líderes en el Oeste, con el mejor balance de la NBA a estas alturas de temporada, pese a que atraviesan una mala racha con tres derrotas en sus últimos cuatro partidos.

Además de estos partidos, también este jueves los Denver Nuggets ganaron 107-103 a los Brooklyn Nets, sobreviviendo a los 38 puntos de Michael Porter Jr., que volvía por primera vez al Ball Arena con una camiseta distinta a la del equipo de Colorado.

Los Mavericks cayeron por 121-123 ante los Charlotte Hornets, en una noche marcada en Dallas por la retirada del dorsal '24' de Mark Aguirre.

Cooper Flagg se lució con 49 puntos y 10 rebotes, pero con 121-121 en el marcador y menos de 10 segundos se dejó robar el balón por Kon Knueppel, su inseparable amigo de Duke, al que terminó haciendo falta y mandando a la línea del tiros libres.

Los Houston Rockets se impusieron por 86-104 a los Atlanta Hawks, los Washington Wizards por 109-99 a los Milwaukee Bucks y los Miami Heat vencieron por 103-106 a los Chicago Bulls con 19 puntos y 10 rebotes de Jaime Jáquez Jr. EFE

