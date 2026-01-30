Espana agencias

Brasileños Da Silva y Oliveira le dan primer triunfo a Motagua en Honduras

Tegucigalpa, 29 ene (EFE).- Motagua debutó con triunfo en el torneo hondureño Clausura al vencer este jueves por 2-0 al Platense, en partido disputado en Tegucigalpa.

El equipo dirigido por el español Javier López se impuso con goles de los brasileños Romario Da Silva y John Kleber Oliveira.

El conjunto capitalino abrió el marcador antes del descanso con un tanto de Romario da Silva, quien se estrenó como goleador en su primer partido con el club.

En la segunda mitad, Oliveira, que ingresó como sustituto, amplió la ventaja con un remate de cabeza dentro del área.

Platense ofreció escasa resistencia y no logró generar peligro claro ante un Motagua que controló el encuentro y sumó sus primeros tres puntos, con los que se ubica en la cuarta posición de la tabla tras la segunda jornada del campeonato.

El triunfo fue agridulce para Oliveira, quien debió abandonar el terreno de juego por lesión pocos minutos después de marcar el segundo gol.

En otro resultado de la fecha, Choloma y Universidad Pedagógica empataron hoy 1-1.

Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, venció el miércoles por 2-1 al Génesis y lidera el torneo con seis puntos.

Olimpia, actual campeón y conducido por el uruguayo Eduardo Espinel, igualó 1-1 como visitante ante Olancho, mientras que Marathón goleó 3-0 al Juticalpa.

Marathón ocupa el segundo lugar de la clasificación con cuatro unidades, las mismas que Olimpia, tercero, ambos con dos partidos disputados.

El torneo Clausura hondureño cuenta con once equipos. En la segunda jornada tuvo descanso el Victoria, que en su debut había empatado 1-1. EFE

