Espana agencias

Borja Jiménez, "contento" con el mercado de fichajes del Sporting

Guardar

Gijón, 30 ene (EFE).- El técnico del Sporting de Gijón, Borja Jiménez, ha reconocido este viernes que en el club están "contentos" con el mercado de fichajes dado, dentro de sus posibilidades, y ha dicho que h fanirmado a futbolistas que creen "que van a aportar".

"Hemos hecho todo lo que hemos podido en cuanto al nivel de las incorporaciones y la implicación de querer estar aquí", ha afirmado el entrenador rojiblanco sobre los fichajes realizados.

Tres refuerzos que no se corresponden con las demarcaciones de los tres jugadores que salieron, algo que Borja justificó "porque existe un límite salarial que te hace elegir unas posiciones sobre otras", lo que explica que el club no buscase un sustituto para Oscar Cortés como extremo.

A pesar de valorar lo hecho con un tono casi definitivo, Jiménez ha asegurado que "el mercado está abierto aún" y confesado desconocer "qué deparará", aunque ha reafirmado su confianza en la plantilla actual.

Sobre el último refuerzo, aún pendiente de oficializar, Andrés Cuenca, el técnico ha querido ser prudente y ha evitado hablar del jugador "mientras no sea oficial" para no convertirse "en un meme si al final no se da".

Igualmente, ha informado de que el joven central aún del Barcelona entrenó con el grupo este viernes en Mareo y ha mostrado su confianza en que "todo el papeleo quede solucionado cuanto antes, como debe ser".

Al margen del mercado, el técnico del Sporting analizó el próximo partido ante el Eibar (domingo, 16:15 horas) y aseguró que viajan a "uno de los campos históricamente más complicados de Segunda", aunque van "con la convicción de ganar".

Jiménez ha asegurado que el Eibar le gusta mucho y que es "un equipo muy bien trabajado que pone las cosas difíciles", además de ser especialmente "fiable en su casa".

El técnico puso el foco sobre las dimensiones del terreno de juego al afirmar que "esos tres o cuatro metros menos de ancho se notan", aunque no quiso que tal afirmación "suene como una excusa", ya que Ipurúa es un estadio que le "encanta" y que "es un sitio perfecto para jugar".

"Añadiremos matices a nuestro juego, ya durante la semana trabajas recortando metro y medio por los lados para preparar el partido", confesó el abulense en la previa de un encuentro que prevé "complicado y muy cerrado", aunque no lo considera "determinante para perfilar el objetivo" en este momento de la temporada. EFE

dsl/rm/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pepe Martí desea imitar a Alonso y Sainz para ser la cara de la Fórmula E en España

Infobae

Bruselas expedienta a España por no simplificar requisitos de información de alimentos, ruido y derecho de pacientes

La Comisión Europea abre un proceso formal contra el país por omitir la adaptación de normas, advierte que el gobierno tiene dos meses para resolver discrepancias antes de que el caso pueda llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Infobae

Cuba afrontará "grave crisis" en 6 u 8 semanas si no recibe más combustible, según experto

Infobae

Mañueco apela a la "unión" y pide al PSOE firmar la 'Carta más justa' por una financiación autonómica igualitaria

Mañueco apela a la "unión"

Queipo (PP) exige a ENCE que recapacite y retire el ERE en la planta de Navia porque "no es justo ni de recibo"

Queipo (PP) exige a ENCE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El electorado aragonés suspende a

El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

El PP tramita una ley en el Senado para sancionar a los cargos públicos que se burlen de la bandera, el escudo o el himno de España

La presunta concesión de ayudas por 800.000 euros a un club de fútbol vuelve a sentar en el banquillo a la exalcaldesa de Orihuela

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a este hombre, presunto autor del homicidio de una mujer en 2005 en Barcelona

Un banco deberá devolver a dos compradores británicos más de 96.000 euros por una vivienda en la Costa del Sol que nunca fue entregada

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Albañiles, médicos, camareros y camioneros: el SEPE explica cuáles son las profesiones más difíciles de cubrir en España

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic