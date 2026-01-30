Borja Jiménez, "contento" con el mercado de fichajes del Sporting

Gijón, 30 ene (EFE).- El técnico del Sporting de Gijón, Borja Jiménez, ha reconocido este viernes que en el club están "contentos" con el mercado de fichajes dado, dentro de sus posibilidades, y ha dicho que h fanirmado a futbolistas que creen "que van a aportar".

"Hemos hecho todo lo que hemos podido en cuanto al nivel de las incorporaciones y la implicación de querer estar aquí", ha afirmado el entrenador rojiblanco sobre los fichajes realizados.

Tres refuerzos que no se corresponden con las demarcaciones de los tres jugadores que salieron, algo que Borja justificó "porque existe un límite salarial que te hace elegir unas posiciones sobre otras", lo que explica que el club no buscase un sustituto para Oscar Cortés como extremo.

A pesar de valorar lo hecho con un tono casi definitivo, Jiménez ha asegurado que "el mercado está abierto aún" y confesado desconocer "qué deparará", aunque ha reafirmado su confianza en la plantilla actual.

Sobre el último refuerzo, aún pendiente de oficializar, Andrés Cuenca, el técnico ha querido ser prudente y ha evitado hablar del jugador "mientras no sea oficial" para no convertirse "en un meme si al final no se da".

Igualmente, ha informado de que el joven central aún del Barcelona entrenó con el grupo este viernes en Mareo y ha mostrado su confianza en que "todo el papeleo quede solucionado cuanto antes, como debe ser".

Al margen del mercado, el técnico del Sporting analizó el próximo partido ante el Eibar (domingo, 16:15 horas) y aseguró que viajan a "uno de los campos históricamente más complicados de Segunda", aunque van "con la convicción de ganar".

Jiménez ha asegurado que el Eibar le gusta mucho y que es "un equipo muy bien trabajado que pone las cosas difíciles", además de ser especialmente "fiable en su casa".

El técnico puso el foco sobre las dimensiones del terreno de juego al afirmar que "esos tres o cuatro metros menos de ancho se notan", aunque no quiso que tal afirmación "suene como una excusa", ya que Ipurúa es un estadio que le "encanta" y que "es un sitio perfecto para jugar".

"Añadiremos matices a nuestro juego, ya durante la semana trabajas recortando metro y medio por los lados para preparar el partido", confesó el abulense en la previa de un encuentro que prevé "complicado y muy cerrado", aunque no lo considera "determinante para perfilar el objetivo" en este momento de la temporada. EFE

dsl/rm/jpd