Bordalás: "Sufrir vamos a sufrir, que no le quepa duda a nadie"

Getafe (Madrid), 30 ene (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, advirtió este viernes en rueda de prensa de que su equipo sufrirá hasta el final de la temporada para lograr la permanencia, aunque destacó la mejoría que mostró tras el choque ante el Girona, en el que perdió dos puntos por un gol de Vitor Reis en el minuto 94.

El próximo domingo el Getafe recibirá al Celta en el Coliseum. Está en la frontera del descenso y necesita ganar para mantenerse fuera de los puestos peligrosos. Bordalás se mostró optimista de la evolución del conjunto azulón con los nuevos refuerzos pero dejó claro que no será fácil mantenerse en Primera División.

"Sufrir vamos a sufrir, que no le quepa duda a nadie. Todos vemos cómo está la Liga, el potencial de los equipos y la igualdad que hay. Hace pocas semanas estábamos de novenos a décimos y antes de acabar la pasada jornada estábamos en descenso. Va a ser muy duro. Pero el equipo acabó con buenas sensaciones y ese era el camino porque competimos", señaló.

Bordalás valoró de forma positiva la llegada de cuatro fichajes (Sebastián Boselli, Martín Satriano, Zaid Romero y Luis Vázquez) e indicó que todos han aportado "mucha ilusión y energía" después de unirse a la dinámica del equipo.

"El tiempo nos va a decir si ha sido acertado o no su incorporación. Les veo con ganas de ayudar y están ilusionados. Si jugaron contra el Girona entrenando poquito, con más sesiones tienen posibilidades de jugar seguro", desveló.

"Vienen con mucha ilusión y nos aportan energía, algo muy necesario. Tenemos su ilusión y la del grupo por tener a jugadores que vienen con ganas de ayudarnos. Les falta algo de ritmo porque no habían dispuesto de muchos minutos esta temporada. Pero con ilusión y trabajo nos van a aportar mucho", insistió.

Sobre si el Getafe necesita más fichajes antes del cierre del mercado, dejó claro que la dirección deportiva ha hecho "un trabajo excepcional" y comentó que en el club azulón están abiertos a cualquier posibilidad de traer nuevos jugadores antes del final del periodo de fichajes.

También habló sobre la posibilidad de que el centrocampista Yvan Neyou salga del Getafe en el mercado de invierno y se mostró comprensivo con su jugador: "Se está valorando y es posible que pueda salir a otra Liga. No ha tenido muchos minutos a lo largo de esta campaña. Siempre hay que buscar lo mejor para el jugador. El jugador también tiene la necesidad de jugar minutos si no los tiene en Getafe".

Asimismo, informó de que el central Abdel Abqar ha mejorado en su recuperación de una lesión muscular y de que ya se ha entrenado con el resto del grupo.

"Una buena noticia porque estamos recuperando jugadores que hemos perdido y son importantes. No sabemos si Abqar va a llegar, pero no queremos precipitarnos. Ha tenido con mala suerte, ha tenido varias lesiones musculares y hay que tener calma en ese sentido", apuntó.

Sobre los goles que encaja el Getafe en los últimos minutos, la última vez en Girona la pasada jornada, reconoció que dentro del equipo han hablado y analizado esa situación para corregir esos golpes en los últimos instantes de los encuentros.

"Esto forma parte del fútbol. Lo hemos estado trabajando y esperemos que no vuelva a ocurrir. No nos los podemos permitir con los problemas de cara a gol que estamos teniendo. Lo importante es aprender de los errores y el equipo está muy mentalizado".

Por último, se refirió a la posibilidad de que el Celta pueda llegar más cansado al partido por el encuentro europeo que disputó esta semana.

"No influye absolutamente para nada porque tienen una plantilla amplia. Está creciendo mucho en las últimas temporadas, han confeccionado una plantilla para pelar por estar en Europa. Han crecido mucho a nivel estructural, tienen un estadio nuevo y va a ser un partido complejo como lo es cualquier partido en nuestra Liga. No podemos hablar de que les va a pasar factura ni mucho menos". EFE