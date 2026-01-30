Bestué llega “muy fuerte” al mitin de Valencia; Arroyo quiere trabajar la presión

Valencia, 30 ene (EFE).- El Gran Premio Internacional Valencia tendrá en la línea de salida del 60 metros lisos a una Jaël-Sakura Bestué que llega “muy fuerte” al mitin, mientras que Rocío Arroyo, que competirá en el 800, reconoció que en su primer año como profesional quiere empezar a trabajar la presión en el Palau Velódromo Luis Puig.

Bestué, que hace diez días, en Luxemburgo, corrió el 60 en 7.18, igualando su mejor marca personal y colocándose cuarta del ranking europeo del año, expresó que lleva cuatro años “con una idea en la cabeza” y se queda en la marca de 7.18.

“Saldré a darlo todo y si sale una buena carrera, una buena salida y puedo llegar a hacerlo todo bien, pues quién sabe...", agregó la atleta catalana.

Mientras, la subcampeona de Europa sub-23 y campeona de España absoluta en 800, Rocío Arroyo, que se estrena en Valencia como profesional, reconoció sentirse agobiada.

“Después de todo el boom del año pasado, me he puesto una presión que a veces me sobrepasa y que tengo que empezar a trabajar. El otro día tuve un bloqueo mental, no gestioné la carrera, tuve muchos cambios bruscos que tengo que empezar a trabajar y ya tengo un psicólogo para que me ayude”, dijo la madrileña.

“Es algo nuevo para mí, queda claro que ya estoy profesionalizada en este deporte, siempre he soñado con eso y no pensaba que me iba a llegar ya. Es muy guay, aparte de toda la presión, que me la creo yo, mola mucho”, agregó. EFE

