Berenguer cumplirá en el derbi 250 partidos con el Athletic

Bilbao, 30 ene (EFE).- Alex Berenguer tendrá la oportunidad de disputar su partido oficial 250 con el Athletic Club en el derbi vasco que va a enfrentar al equipo rojiblanco con la Real Sociedad el próximo domingo en San Mamés (21.00 horas).

Berenguer, de 30 años, fichó por el club bilbaíno en octubre de 2020 procedente del Torino italiano y firmó un contrato por cuatro temporadas que posteriormente amplió hasta el 30 de junio de 2027.

En estas seis temporadas, el extremo navarro ha disputado 196 partidos de Liga, 27 de Copa del Rey, 6 de Liga de Campeones, 14 de Liga Europa y 6 de Supercopa en las que ha marcado 36 goles, dos de ellos esta campaña.

Esta cifra convierte a Berenguer en el cuarto máximo realizador de la actual plantilla por detrás de Iñaki Williams (112), Oihan Sancet (45) y Gorka Guruzeta (40).

En cuanto al número de partidos el extremo es el sexto en experiencia después de Iñaki Williams (490), Iñigo Lekue (275), Mikel Vesga y Yuri Berchiche (262) y Yeray Álvarez (257). EFE

